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Mindestens 2 Tote und mehrere Verletzte nach Schiesserei in Seattle

Police officers respond to a shooting at Seattle Center during the Bite of Seattle food festival Sunday, July 26, 2026, in Seattle, Wash. (AP Photo/Lindsey Wasson) Seattle Shooting
Die Schiesserei passierte beim Seattle Center.Bild: keystone

Mindestens 2 Tote und mehrere Verletzte nach Schiesserei in Seattle

27.07.2026, 04:1627.07.2026, 05:36

In der Innenstadt von Seattle im US-Bundesstaat Washington sind mindestens zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Der Vorfall ereignete sich auf dem Veranstaltungsgelände des Seattle Center, wie die Polizei auf der Online-Plattform X mitteilte.

Neben den zwei Todesopfern gebe es mehrere Verletzte, sagte eine Sprecherin der städtischen Feuerwehr US-Medien – darunter sei ein Kleinkind. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Ob der oder die Täter gefasst wurden und welche Hintergründe das Gewaltverbrechen hat, war zunächst unklar.

Auf dem Gelände des Seattle Center, das im Zentrum der Stadt im Nordwesten der USA liegt, fand am Wochenende das «Bite of Seattle»-Festival statt – ein Food Festival mit Dutzenden Ständen, das nach Angaben der Organisatoren jedes Jahr mehrere hunderttausend Besucher anzieht. Die «Seattle Times» und andere Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen plötzlich Panik infolge der Schüsse ausgebrochen sei und verängstigte Menschen die Flucht ergriffen hätten. (sda/dpa)

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