Eine Aufnahme von Hunter Biden aus dem Jahr 2018. Bild: marcopolousa.org

Autofahrten mit 276 km/h und Crack: Belastende Bilder von Biden-Sohn Hunter aufgetaucht

Hunter Biden, Sohn von US-Präsident Joe Biden, hat ein bewegtes Leben hinter sich. Der 53-Jährige macht kein Geheimnis daraus, in der Vergangenheit mit heftigen Drogenproblemen gekämpft zu haben. Mittlerweile gilt Biden als clean, ruhig geworden ist es um den Rechtsanwalt aber dennoch nicht.

So machte am Wochenende die US-Organisation Marco Polo Bilder aus dem Jahr 2018 publik, welche Biden belasten. Ein Foto zeigt den Sohn des US-Präsidenten, wie er beim Autofahren eine Crack-Pfeife in der Hand hält. Das Bild soll am 12. Juni aufgenommen worden sein.

Hunter Biden hält eine Crack-Pfeife in der linken Hand. Bild: marcopolousa.org

Nur wenige Wochen später, am 1. August desselben Jahres, nahm Biden ein weiteres Foto auf, das ihn bei einer illegalen Handlung beim Autofahren zeigt. Der Präsidentensohn fotografierte sein Armaturenbrett, auf dem zu erkennen ist, dass er mit einem Tempo von 172 Meilen pro Stunde unterwegs war – also rund 276 km/h. Medienberichten zufolge soll sich Biden auf einem Highway Richtung Las Vegas befunden haben, um dort an einer Party mit Prostituierten teilzunehmen.

Hunter Biden war mit mehr als 270 km/h auf dem Highway unterwegs, also rund 150 km/h zu schnell. Bild: marcopolousa.org

Die neu veröffentlichten Bilder sollen von Hunter Bidens berüchtigtem Laptop stammen, welchen er vor zwei Jahren in einem Reparatur-Laden abgegeben hatte. Schon in der Vergangenheit waren einige heikle Bilder des Präsidentensohns aufgetaucht. Diese zeigen Biden etwa mit Crack zugedröhnt in einer Badewanne oder nackt mit Prostituierten.

Hunter Biden gilt als Problem-Sohn von Joe Biden und gerät deshalb immer wieder in das Visier der politischen Gegner des US-Präsidenten. Dennoch bekräftigte die Familie Biden in der Öffentlichkeit immer wieder, hinter dem 53-Jährigen zu stehen. Derzeit laufen gegen Hunter Biden Verfahren auf Bundesebene wegen möglichen Steuervergehen und mutmasslich falschen Angaben im Zusammenhang mit einem Waffenkauf. Laut Medienberichten bekennt sich Biden schuldig und will einer Bewährungsstrafe zustimmen. (dab)