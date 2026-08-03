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Selenskyj entlässt Botschafterin in Washington

Selenskyj entlässt Botschafterin in Washington

03.08.2026, 20:4003.08.2026, 20:40

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Botschafterin in den USA, Olha Stefanischyna, von ihrem Amt entbunden. Das Präsidialamt in Kiew veröffentlichte den Erlass mit der Veränderung auf dem für die Ukraine überragend wichtigen Posten in Washington. Die frühere Vizeministerpräsidentin Stefanischyna schrieb auf Facebook, sie habe selbst um ihre Entlassung gebeten.

Ukrainian Ambassador to the United States Olha Stefanishyna looks on during an interview before a Senate Committee on Appropriations Subcommittee hearing entitled The Abduction of Ukrainian Children b ...
Olha Stefanischyna.Bild: www.imago-images.de

Stühlerücken in Kiew

Mit Berichten über eine mögliche Ablösung der Botschafterin hatte in Kiew Mitte Juli Selenskyjs jüngste Regierungsumbildung begonnen. Nachfolgerin hätte demnach die abgelöste Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko werden sollen, die den Posten aber Medienberichten zufolge abgelehnt hat. Derzeit ist über eine Nachfolgeregelung nichts bekannt.

Sowohl Stefanischyna in Washington als auch Swyrydenko von Kiew aus ist es gelungen, einen guten Draht zur Führung von US-Präsident Donald Trump zu halten – trotz der wechselhaften Ukraine-Politik der US-Regierung. Zuletzt versprach Trump der Ukraine eine Lizenz zum Bau von Patriot-Flugabwehrraketen, stellte seine Zusage aber wenig später wieder infrage. (hkl/sda/dpa)

Selenskyj ruft erneut nach Patriot-Raketen
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