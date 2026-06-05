freundlich17°
DE | FR
burger
International
USA

Trump streicht Konzerte für Jubiläumsfeier

Trump gibt auf: Konzertreihe für US-Jubiläumsfeier wird nach Absagen gestrichen

05.06.2026, 14:4205.06.2026, 14:42

Nachdem bereits einige Künstler von allein abgesagt haben, hat US-Präsident Donald Trump nun die gesamte Konzertreihe zum 250. Jubiläum der USA gestrichen.

«Wir wollen keine talentlosen Sänger, die euch mit ihren hohen Gagen in den Schlaf wiegen – wir haben ihnen allen gesagt, sie sollen zu Hause bleiben», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Trump Truth Social Konzerte Jubiläumsfeier
Bild: Truth Social

Stattdessen kündigte der Präsident «die grösste Live-Kundgebung aller Zeiten» am Vorabend der Jubiläumsfeierlichkeiten in der US-Hauptstadt Washington an, die zwischen dem 25. Juni und dem 10. Juli geplant sind.

«Alles, was wir wollen, seid ihr, ich, ein paar Redner und die grossartigste Musik, die je gespielt wurde – dieselbe Musik, die ihr seit Jahren hört!», schrieb Trump weiter. Dennoch weiterhin auftreten werden den Worten des Präsidenten nach unter anderem der Country-Sänger Lee Greenwood, der Tenor Christopher Macchio sowie die Bands der US-Marine und Armee.

Trump sieht sich als Nummer-1-Attraktion auf der ganzen Welt

Die Konzertreihe wurde von einer nach eigenen Angaben gemeinnützigen Organisation veranstaltet, die sich den Jubiläumsfeierlichkeiten in Washington widmet – diese selbst gehen jedoch auf einen Aufruf von Donald Trump zurück.

Mehrere Künstler sagten ihre Teilnahme wieder ab, darunter The Commodores, Poison-Frontmann Bret Michaels und Fabrice «Fab» Morvan vom einstigen Pop-Duo Milli Vanilli. Viele begründeten ihren Rückzug damit, dass die Veranstaltung politischer sei als ursprünglich dargestellt.

Schon in einem vorigen Post hatte Trump gegen die Musiker gewettert und für eine komplette Absage der Konzertreihe zum Jubiläum plädiert. Er wolle lieber «die Nummer-eins-Attraktion auf der ganzen Welt» mit einer grossen Rede auf die Bühne bringen: sich selbst. Nur grosse Patrioten seien zu dieser «wilden und wunderschönen Feier Amerikas» eingeladen. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

«Nicht das, wofür ich zugesagt habe»: Nächster Musiker sagt für Trumps Jubiläumsfeier ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste
1 / 11
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste

Unweit des Kapitols in Washington D.C. wurden die No-Kings-Proteste an einer Gebäudewand angekündigt.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump vergleicht UFC-Pavillon beim Weissen Haus mit Eiffelturm – und will ihn vielleicht nie mehr abbauen
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Berichte: Trump-Kritiker Bolton will sich schuldig bekennen
Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA John Bolton will im Verfahren zum Umgang mit geheimen Dokumenten Medien zufolge seine Schuld eingestehen. Das Schuldbekenntnis sei Teil einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft, berichteten unter anderem «CNN» und die «New York Times» unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Bolton fungierte in Trumps erster Amtszeit als dessen Sicherheitsberater und ist heute einer der bekanntesten Kritiker des Präsidenten.
Zur Story