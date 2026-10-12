Donald Trump hat offenbar Gefallen am Umbenennen von Gewässern gefunden. Bild: keystone

Trump will nun auch einen Ozean umbenennen

Nach dem Golf von Mexiko und dem Ontariosee nimmt Donald Trump nun den Atlantik oder den Pazifik ins Visier. Bei einem Wahlkampfauftritt brachte der US-Präsident die Namen «Trump Ocean» und «Ocean of the Americas» ins Spiel.

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US-Präsident Donald Trump hat bei einem Wahlkampfauftritt in Clarksville im Bundesstaat Tennessee mit einer weiteren geografischen Umbenennung geliebäugelt. Diesmal geht es um einen ganzen Ozean.

«Wir brauchen einen Fluss. Wir brauchen einen Ozean», sagte Trump am Samstag. Er denke dabei entweder an den Atlantik oder den Pazifik. Als mögliche neue Namen nannte er «Trump Ocean» oder «Ocean of the Americas». Das Publikum reagierte mit Gelächter und Applaus. Trumps Äusserungen wirkten zumindest teilweise scherzhaft.

«Bevor ich gehe, denke ich, sollten wir einen Ozean haben.» Donald Trump

Ob Trump tatsächlich eine entsprechende Umbenennung anstrebt, sagte er nicht.

Golf und See hat Trump bereits umbenannt

Ganz abwegig ist die Idee angesichts früherer Entscheidungen allerdings nicht. Bereits zu Beginn seiner zweiten Amtszeit ordnete Trump an, den Golf von Mexiko für den offiziellen Gebrauch der US-Bundesbehörden in «Gulf of America» umzubenennen.

Im August folgte der Ontariosee an der Grenze zu Kanada. Trump verfügte per Dekret, dass dieser in Dokumenten und Karten der US-Bundesregierung künftig «Lake America» heissen soll. Kanada ist an diese Bezeichnung nicht gebunden.

Eine Umbenennung des Atlantiks oder Pazifiks durch Washington wäre entsprechend ebenfalls nicht international verbindlich. Die US-Regierung kann geografische Namen für den eigenen offiziellen Gebrauch festlegen, anderen Staaten oder internationalen Organisationen jedoch nicht vorschreiben, welche Bezeichnung sie verwenden.

Hudson und Mississippi dürfen ihre Namen behalten

Bei zwei bekannten US-Flüssen winkte Trump dagegen ab. Den Hudson River wolle er nicht umbenennen. Dessen Namensgeber, der Entdecker Henry Hudson, habe damals «einen guten Job» gemacht.

Auch der Mississippi soll seinen Namen behalten. Trump verwies dabei auf seine grosse Sympathie für den gleichnamigen Bundesstaat, in dem er bei Wahlen deutlich gewonnen hatte.

Erst im September hatte Trump zudem die Idee ins Spiel gebracht, den Bundesstaat New Mexico in «New America» umzubenennen. Anders als bei geografischen Bezeichnungen unter Bundeshoheit könnte der Präsident den Namen eines Bundesstaates allerdings nicht einfach selbst ändern. Trump erklärte später, dies sei Sache der Bevölkerung von New Mexico. abcnews.com