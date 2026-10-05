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Zwei Tote bei schwerem Schulbus-Unfall in Florida

Zwei Tote bei schwerem Schulbus-Unfall in Florida

05.10.2026, 17:0305.10.2026, 17:03

Bei einem schweren Unfall mit einem Schulbus im US-Bundesstaat Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter eine Schülerin. Zudem wurden mehrere Menschen verletzt, wie die Behörden im Polk County bei einer Pressekonferenz mitteilten.

In this photo provided by the Polk County Sheriff&#039;s Office, emergency personnel respond to an accident involving a school bus in Winter Haven, Fla., on Monday, Oct. 5, 2026. (Polk County Sheriff& ...
Zwei Menschen sind bei dem Unfall gestorben.Bild: keystone

Nach Angaben von Sheriff Grady Judd war ein entgegenkommendes Auto am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Bus kollidiert. Dabei wurde ein Reifen des Busses abgerissen. Der Bus geriet anschliessend auf die Gegenfahrbahn, stiess frontal mit einem weiteren Fahrzeug zusammen und überschlug sich.

In dem Bus auf dem Weg zur Winter Haven High School befanden sich 37 Schülerinnen und Schüler sowie der Fahrer und dessen neunjährige Tochter. Eine Schülerin der 10. Klasse und eine Person in dem anderen Fahrzeug kamen ums Leben. Mehrere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, eine Person befand sich zunächst in kritischem Zustand. Die Unfallursache wird untersucht. (hkl/sda/dpa)

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