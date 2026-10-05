In Maienfeld ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer in eine Signaltafel geprallt und gestürzt. Die Rettung brachte ihn ins Spital.

Polizeirapport

Töfffahrer prallt in Maienfeld GR in Signaltafel und verletzt sich

In Maienfeld ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer in eine Signaltafel geprallt und gestürzt. Die Rettung brachte ihn ins Spital.

Der 23-Jährige fuhr um 17.20 Uhr von Maienfeld in Richtung Landquart. Knapp einen Kilometer nach der Verzweigung nach Jenins führte er gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag ein Überholmanöver aus.

Die Gegenfahrspur war aufgrund einer örtlichen Veranstaltung in Richtung Maienfeld gesperrt. Beim Überholmanöver kollidierte er mit einem auf der Gegenfahrspur aufgestellten Fahrverbotssignal und stürzte. Die Rettung brachte ihn ins Spital nach Schiers. (sda)