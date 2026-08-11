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Warum Morgan Freeman Denzel Washington beneidet

FILE - Morgan Freeman appears at the world premiere of &quot;Now You See Me: Now You Don&#039;t&quot; in New York on Nov. 10, 2025. (Photo by CJ Rivera/Invision/AP, File) Morgan Freeman
Morgan Freeman an einer Filmpremiere aus dem Jahr 2025.Bild: keystone

Warum Morgan Freeman Denzel Washington beneidet

11.08.2026, 17:0211.08.2026, 17:02

Hollywoodstar Morgan Freeman (89) hätte in seiner langen Karriere gern mehr Action-Filme gedreht.

Auf die Frage des Magazins «Rolling Stone», ob es eine Art von Rolle gebe, auf die er noch hoffe, antwortete er: «Dafür bin ich zu alt, was ich mir erhofft hätte. Körperlich stimmt bei mir so vieles nicht mehr, dass ich das Action-Zeug nicht mehr machen könnte, das dafür nötig wäre.»

Er beneide seinen Schauspiel-Kollegen Denzel Washington (71, «The Equalizer»). Er mache das, was Freeman selbst machen wollte. «Ich habe die Angebote angenommen, die kamen, und dachte, ich mache das gut – und das tat ich auch. Aber diese Action-Filme nicht.»

Freeman spielte in zahlreichen Filmen mit, darunter «The Dark Knight», «Million Dollar Baby» und «Die Unfassbaren – Now You See Me». Der Oscar-Gewinner hat aber auch Fuss in der Musik-Welt gefasst. Seit 2001 ist er Mitinhaber des Ground Zero Blues Club in Clarksdale im US-Bundesstaat Mississippi.

Freeman und die Musik

Die Veranstaltungsreihe «Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience» verbindet laut Website «kraftvolles filmisches Storytelling mit Live-Blues- und Orchesteraufführungen». Aus der Show entstand nun ein gleichnamiges Album. Ground Zero-Mitinhaber Eric Meier erklärte im Interview: «Normalerweise macht man ein Album und geht dann auf Tour. Wir haben es umgekehrt gemacht. Wir merkten, dass wir etwas Besonderes hatten, und angesichts der Resonanz wollten wir es mit einem solchen Projekt festhalten.»

Das Interesse am Blues entwickelte Freeman in Mississippi: «Wir waren in Mississippi bei der Arbeit, und wir trafen ein paar junge Leute, die sagten: »Wo können wir hier Blues hören?« Das war der Moment. Es gab keine Antwort. Wir wussten es nicht. Es gab keinen Ort.» Dann habe er Ground Zero aufgebaut.

Die Musik begleitet ihn aber schon länger. In der Highschool etwa sang Freeman im Chor: «Tenor, dann Bass, weil die Bass-Jungs es nicht hinbekamen. Und in der Band blies ich Altsaxofon. Aber mit 16 bekam ich Lungenentzündung und Rippenfellentzündung. Einen Abszess an der Lunge dazu.» Ein Arzt habe ihm gesagt, er werde kein Horn mehr spielen können. Später habe sich seine Lunge aber als «makellos» herausgestellt. (sda/dpa)

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