Flugzeug kracht über Washington in Militär-Heli und stürzt ab – 64 Menschen an Bord

Über der US-Hauptstadt Washington, D.C., ist ein Passagierflugzeug mit einem Militärhelikopter zusammengestossen und in den nahegelegenen Fluss gestürzt. Die Suche nach Opfern läuft.

Das Flugzeug ist CNN-Angaben zufolge in den nahegelegenen Potomac-Fluss gestürzt. Mit Rettungsboten wird nach Opfern gesucht. Laut der betroffenen Fluggesellschaft American Airlines befanden sich 64 Menschen an Bord, 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder.

Bei dem Helikopter handelte es sich nach FAA-Angaben um einen Sikorsky H-60, ein Modell aus einer Familie militärischer Mehrzweckhubschrauber. Eine bekannte Variante dieses Typs ist der Black Hawk.

CNN berichtete unter Berufung auf einen Beamten des Verteidigungsministeriums, dass sich drei Personen an Bord befunden hätten. Da in Helikoptern über der US-Hauptstadt häufig Politiker und hochrangige Militärangehörige reisen, stellte der Beamte klar, dass sich kein «VIP» an Bord befunden habe.

US-Präsident Donald Trump wurde über den Vorfall informiert, wie seine Sprecherin Karoline Leavitt bekanntgab. Er beobachte die Situation. Die Behörden würden aktuell daran arbeiten, «möglichst viele Leben zu retten». Hinweis auf Terrorismus gibt es laut den Behörden nicht.

Auf Videoaufnahmen in den sozialen Medien war zu sehen, wie Helikopter über der Unglücksstelle kreisen. In Washington war es zuletzt sehr kalt. Der Fluss, an dem die US-Hauptstadt liegt, war in Teilen gefroren.

Auch ein Video von der Kollision in der Luft kursiert. Darauf ist ein Flugzeug zu sehen, das sich plötzlich in einen Feuerball verwandelt.

Laut CNN handelte es sich beim American-Airlines-Flug um eine aus der Stadt Wichita im Bundesstaat Kansas kommende Maschine. Laut Flightradar24 wurde dieser mit einer Bombardier CRJ-700 durchgeführt. Dieser Flugzeugtyp kann bis zu 68 Passagiere transportieren.

