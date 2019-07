International

USA

US-Polizei bittet Kriminelle um Aufschub – wegen der Hitzwelle



US-Polizei so: Wartet doch mit den Einbrüchen bis Montag, es ist viel zu heiss

Nicht nur in Europa rollt die nächste Hitzewelle an, auch in Teilen der USA dominieren die heissen Temperaturen. Besonders an der US-Ostküste macht eine schwüle Hitzewelle den Menschen das Leben schwer.

Dem ist sich auch die Polizei in Boston bewusst. Mit einem wohl nicht ganz ernst gemeinten Post auf Facebook bittet die sie die Bevölkerung, jegliche kriminelle Aktivitäten zu vermeiden. «Wir bitten alle, die vor haben etwas Kriminelles zu tun, bis Montag zu warten. Es ist viel zu heiss, das kann gefährlich werden.»

Stattdessen, so die Polizei weiter, solle man Zuhause die Klimaanlage anschalten und die neuste Staffel Stranger Things gucken. «Wir sehen uns am Montag wieder, wenns kühler ist.»

bild: facebook/screenshot

(ohe)

Penisse und andere lustige Glaceformen aus aller Welt Wir testen vier Ventilatoren Das könnte dich auch interessieren: «So sehen Depressionen aus» – Facebookpost einer jungen Frau geht viral Link zum Artikel Kann Basel YB wieder gefährlich werden? Alle Transfers der Super League im Überblick Link zum Artikel Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat Link zum Artikel Kommen Sie, kommen Sie! PICDUMP! Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter