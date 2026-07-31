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Trump gibt sich zögerlich bei Patriot-Lizenzen für Ukraine

Trump gibt sich zögerlich bei Patriot-Lizenzen für Ukraine

US-Präsident Donald Trump hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Vergabe von Lizenzen an die Ukraine zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen geäussert.
31.07.2026, 22:1331.07.2026, 22:13

«Wir haben dem nicht zugestimmt. Wir sprechen darüber», sagte der Präsident in einer Kabinettsitzung auf eine entsprechende Journalistenfrage. Man müsse besonnen und vorsichtig vorgehen. Es sei eine schwierige Entscheidung, eine solche Technologie aus der Hand zu geben.

President Donald Trump speaks during an event to announce the Freedom Haulers initiative at the White House, Thursday, July 30, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Donald Trump gibt sich bezüglich Patriot-Raketen doch wieder zögerlich.Bild: keystone

Anfang Juli hatte Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara der Ukraine die Vergabe einer Lizenz in Aussicht gestellt. In dieser Woche hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dann nach einem weiteren Gespräch mit Trump im Weissen Haus in Washington im Interview mit dem Fox-News-Moderator Sean Hannity gesagt: «Er hat zugesagt, uns die Lizenzen zu erteilen.»

Die ukrainischen Streitkräfte beklagen, dass ihnen Flugabwehrraketen fehlten, um feindliche Geschosse vom Himmel holen zu können. Zur Hilfe aufgerufen sind die USA und andere Länder, die über moderne Patriot-Systeme verfügen – die einzigen wirklich wirksamen Mittel gegen Russlands ballistische Raketen. (sda/dpa)

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