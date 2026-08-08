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US-Senat bestätigt Todd Blanche als Justizminister

US-Senat bestätigt Todd Blanche als Justizminister

Der frühere persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump und bisherige Interims-Justizminister, Todd Blanche, ist als regulärer Leiter des Justizressorts bestätigt worden.
08.08.2026, 11:2808.08.2026, 11:28

Die Senatoren und Senatorinnen stimmten mit knapper Mehrheit für die umstrittene Personalie.

Acting Attorney General Todd Blanche, right, is joined by Deputy Assistant Secretary of the Department of State&#039;s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Ambassador Michael ...
Trumps Ex-Anwalt: Todd Blanche ist jetzt offiziell US-Justizminister.Bild: keystone

Der von den Republikanern geführte Senat votierte mit 50 zu 49 Stimmen für Blanche. Seine Bestätigung war mit grossem Interesse verfolgt und von Kritik aus den eigenen Reihen überschattet worden. Letztlich stimmten laut US-Medien zwei Republikanerinnen gegen Blanche: Susan Collins aus Maine und Lisa Murkowski aus Alaska.

Blanche leitete das Justizministerium seit April kommissarisch. Zuvor hatte Trump die frühere Justizministerin Pam Bondi unter anderem infolge der Aufarbeitung des Skandals um den 2019 gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschasst, die vielfach als mangelhaft kritisiert wurde.

Vor seiner Zeit als kommissarischer Leiter des Justizressorts war Blanche stellvertretender Justizminister. Er gilt als loyaler Unterstützer Trumps. Vor der Wiederwahl des Republikaners gehörte er zu dessen Verteidigerteam im New Yorker Strafverfahren um die unrechtmässige Verbuchung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. (sda/dpa)

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