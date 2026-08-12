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Trump: Sprecherin Leavitt hört zum Monatsende auf

FILE - White House press secretary Karoline Leavitt speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, July 16, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Fi ...
Will nicht mehr: Karoline Leavitt.Bild: keystone

Trump: Sprecherin Leavitt hört zum Monatsende auf

12.08.2026, 21:5312.08.2026, 22:14

US-Präsident Donald Trump hat den Abgang seiner Sprecherin Karoline Leavitt zum Ende des Monats verkündet. Sie werde dann mehr Zeit haben, sich um ihre kleinen Kinder und um ihre Familie zu kümmern, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social zur Begründung. Nach Darstellung Trumps habe sich Leavitt für diesen Schritt entschieden, den er «voll und ganz» verstehe und respektiere, hiess es weiter. Wer auf sie folgt, war zunächst unklar.

Leavitt werde nun zu einer seiner «wichtigsten externen Beraterinnen und eine einflussreiche Stimme» innerhalb der republikanischen Partei, teilte Trump weiter mit. Der Präsident lobte die 28-Jährige als eine der besten Pressesprecherinnen in der Geschichte des Weissen Hauses. Sie war die bisher jüngste Präsidenten-Sprecherin in der US-Geschichte.

Leavitt hat zwei kleine Kinder

Leavitt brachte Anfang Mai ihr zweites Kind zur Welt: eine Tochter. Mit ihrem Ehemann Nicholas Riccio hatte sie bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam. Nach der Geburt der Tochter kehrte sie zunächst wieder zu ihrer Arbeit als Trump-Sprecherin zurück.

Die gläubige Christin ist für ihre Scharfzüngigkeit und Schlagfertigkeit in Pressekonferenzen im Weissen Haus bekannt. Medien rügte und attackierte sie regelmässig und beschuldigte Redaktionen, Falschnachrichten über den US-Präsidenten zu verbreiten.

Öffentlich wich Leavitt kaum von Trumps Seite. Er lobte sie immer wieder für ihre Arbeit. Eisern verteidigte sie die Politik des Präsidenten. (sda/dpa)

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Leap
12.08.2026 22:36registriert August 2023
Schlagfertigkeit und Respektlosigkeit ist nicht dasselbe!
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Der Nette ganz arg
12.08.2026 21:54registriert August 2024
Es gibt auch erfreuliche Dinge im Leben 😍
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Reinhard51
12.08.2026 22:06registriert November 2025
Leave it! Endlich.
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