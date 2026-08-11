Erika Eleniak wurde mit der Rolle der Shauni McClain in Baywatch bekannt. Bild: www.imago-images.de

Erika Eleniak: «Baywatch»-Star zeigt sich auf Erotikplattform OnlyFans

Im knallroten Badeanzug wurde Erika Eleniak berühmt. Künftig will die Schauspielerin auf einer Erotikplattform Geld verdienen.

Birthe Wenge / t-online

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Vor fast vier Jahrzehnten wurde sie durch die TV-Serie «Baywatch» zum Star – bis heute gilt die Rettungsschwimmerin Shauni McClain als ihre bekannteste Rolle. Nachdem es in den vergangenen Jahren still um Erika Eleniak war, meldet sie sich jetzt zurück – mit zwei Ankündigungen.

Die 56-Jährige plane ihr Comeback als Schauspielerin und möchte sich bei OnlyFans präsentieren. Ob diese beiden Nachrichten in Wirklichkeit ein und dieselbe ist? Es sieht danach aus.

Vor wenigen Tagen teilte Eleniak einen Beitrag auf Instagram, in dem es hiess: «Es steht etwas bevor… Das Jahr 2026 fühlt sich wie der Beginn eines ganz neuen Kapitels an. Ich bin 56, habe die Tattoos, die Reise, die Höhen, die Tiefen und alles, was mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin, angenommen.» Weiter schreibt sie, sie habe eine «grosse Entscheidung» getroffen.

Das ehemalige Playmate kündigte an: «Ich kehre zur Schauspielerei zurück! Ich habe ein unglaubliches neues Team hinter mir, spannende neue Projekte sind in Arbeit, und in den kommenden Wochen werde ich euch eine Seite von mir zeigen, die ihr so noch nie gesehen habt.»

Am Montag berichtete Eleniak dann «TMZ», sie habe sich bei OnlyFans angemeldet. Eleniak sagte dem Promi-Portal: «Ich bin quasi am Strand in einem roten Badeanzug aufgewachsen, daher fühlt es sich so an, als hätte sich der Kreis geschlossen – nur dass ich jetzt das Sagen habe. Die Fans bekommen Einblicke in mein echtes Leben, meine privaten Fotos und Videos, jede Menge Strandtage und, ja, auch die Füsse, nach denen immer wieder gefragt wird.» Die Inhalte seien «persönlich, verspielt und ungefiltert».

Nachdem die Geschichte veröffentlicht worden war, hinterliess Eleniak einen Kommentar dazu auf Instagram, der mit den Worten begann: «Tja … ich schätze, das Geheimnis ist nun offiziell gelüftet! Vielen Dank an TMZ für die Exklusivmeldung!» Ausserdem lockte sie ihre Fans mit einem Sonderpreis für ein Abo.

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