In Oleschky bahnte sich eine humanitäre Krise an. Bild: www.imago-images.de

Melania Trump verkündet Waffenruhe in Oleschky

Melania Trump hat überraschend eine Waffenruhe für das umkämpfte Gebiet Oleschky bekannt gegeben. Beide Kriegsparteien hätten sich darauf geeinigt, um humanitäre Hilfe und eine Evakuierung zu ermöglichen.

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Die First Lady habe erfolgreich einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sichern können, heisst es in einer Mitteilung des Weissen Hauses. Beide Nationen hätten zugestimmt, vorübergehend militärische Aktionen in Oleschky auszusetzen, damit humanitäre Hilfe möglich ist und eine Evakuierung der Bevölkerung vorbereitet werden könne. Diese soll über eine sichere Passage erfolgen.

https://t.co/7SCCBYIYZR https://t.co/E2pZCGriHe — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) October 23, 2026

Der Waffenstillstand soll am Donnerstag, 29. Oktober 2026, beginnen, heisst es weiter. Melania Trump habe das Gespräch mit beiden Nationen gesucht und direkt mit der russischen und der ukrainischen Führung zusammengearbeitet. Weiter sei vereinbart worden, dass ein amerikanisches Medienteam russische und ukraninische Teams begleiten sollen, um die Abläufe zu dokumentieren. «Das wird eine entscheidende Rolle spielen, dass die Wünsche jeder Familie ehrlich respektiert werden.»

Vor einer Woche hatte bereits der Papst zum Waffenstillstand in der Frontstadt aufgerufen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern drohte bereits im September eine Hungersnot. Das Problem: Die ukraninische Stadt ist seit dem 26. Mai von der Lebensmittelversorguing abgeschnitten. Sie ist von russischen Einheiten besetzt. Rund 6000 Menschen sollen noch dort leben.

Lange hatte die Ukraine mit Russland über eine Evakuierung verhandelt, bisher allerdings erfolglos. Die Ukraine warf Russland vor, humanitäre Hilfe zu blockieren. Dennoch räumte auch die russische Seite Probleme bei der Versorgung ein. (vro)