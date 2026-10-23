bedeckt11°
DE | FR
burger
International
USA

Melania Trump verkündet Waffenruhe in Oleschky

RUSSIA, KHERSON REGION - JULY 14, 2023: An employee of the Russian Investigative Committee visits a house burned down after a Ukrainian military strike on the town of Alyoshki, east of Kherson. Late o ...
In Oleschky bahnte sich eine humanitäre Krise an. Bild: www.imago-images.de

Melania Trump verkündet Waffenruhe in Oleschky

Melania Trump hat überraschend eine Waffenruhe für das umkämpfte Gebiet Oleschky bekannt gegeben. Beide Kriegsparteien hätten sich darauf geeinigt, um humanitäre Hilfe und eine Evakuierung zu ermöglichen.
23.10.2026, 15:4523.10.2026, 15:56

Die First Lady habe erfolgreich einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sichern können, heisst es in einer Mitteilung des Weissen Hauses. Beide Nationen hätten zugestimmt, vorübergehend militärische Aktionen in Oleschky auszusetzen, damit humanitäre Hilfe möglich ist und eine Evakuierung der Bevölkerung vorbereitet werden könne. Diese soll über eine sichere Passage erfolgen.

Der Waffenstillstand soll am Donnerstag, 29. Oktober 2026, beginnen, heisst es weiter. Melania Trump habe das Gespräch mit beiden Nationen gesucht und direkt mit der russischen und der ukrainischen Führung zusammengearbeitet. Weiter sei vereinbart worden, dass ein amerikanisches Medienteam russische und ukraninische Teams begleiten sollen, um die Abläufe zu dokumentieren. «Das wird eine entscheidende Rolle spielen, dass die Wünsche jeder Familie ehrlich respektiert werden.»

Vor einer Woche hatte bereits der Papst zum Waffenstillstand in der Frontstadt aufgerufen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern drohte bereits im September eine Hungersnot. Das Problem: Die ukraninische Stadt ist seit dem 26. Mai von der Lebensmittelversorguing abgeschnitten. Sie ist von russischen Einheiten besetzt. Rund 6000 Menschen sollen noch dort leben.

Lange hatte die Ukraine mit Russland über eine Evakuierung verhandelt, bisher allerdings erfolglos. Die Ukraine warf Russland vor, humanitäre Hilfe zu blockieren. Dennoch räumte auch die russische Seite Probleme bei der Versorgung ein. (vro)

Mehr dazu:

Abgeriegelte Frontstadt Oleschky – jetzt kommen Lebensmittel aus der Luft
Abgeriegelte Frontstadt Oleschky – jetzt kommen Lebensmittel aus der Luft
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukraine meldet erste Drohnen-Evakuierung eines verwundeten Soldaten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Seit 1944 verschollen: Deutsches U-Boot im Ärmelkanal entdeckt
Tauchern ist vor der Küste Englands ein kleiner Coup gelungen: Sie entdecken ein U-Boot, das sich eigentlich an einem ganz anderen Ort befinden sollte.
Nach 82 Jahren haben Taucher vor der Küste Englands das Wrack eines U-Boots gefunden – obwohl es eigentlich an einer ganz anderen Stelle liegen sollte. Wie mehrere Medien jetzt berichten, handelt es sich bei dem U-Boot um ein Kampfschiff der Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg.
Zur Story