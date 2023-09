Das Leben ist schön. Bild: Imgur

Du kannst jetzt Bob Ross' erstes TV-Gemälde kaufen – für läppische 10 Millionen

Mehr «International»

Wer kennt sie nicht, die Sendung «The Joy of Painting», in der Bob Ross dir, mir, uns allen gezeigt hat, dass Malen gar nicht so schwer ist?

Sein allererstes Gemälde aus dieser Sendung, «A Walk in the Woods», steht jetzt für gut 10 Millionen Dollar zum Verkauf. Entstanden ist es während der ersten Folge innerhalb von etwa einer halben Stunde – erstmals ausgestrahlt wurde sie am 11. Januar 1983.

Ross verstarb bereits 1995. Seine Sendung lief von 1983 bis 1994. In jeder Folge malte er ein Bild von Grund auf: oftmals mit Motiven wie Bergen, Bächen oder Wasserfällen. Es sind wohl keine Meisterwerke, aber er begeisterte die Massen – bis heute.

(rbu)