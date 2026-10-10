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Nach gescheiterter Hinrichtung: Christa Pike aus Spital entlassen

Nach gescheiterter Hinrichtung: Christa Pike aus Spital entlassen und wieder inhaftiert

10.10.2026, 17:4910.10.2026, 18:08
This photo provided by the Tennessee Department of Correction shows Christa Pike on Jan. 12, 2023. (TDOC via AP) Christa Pike,Christa Gail Pike
Christa Pike war 1996 zum Tode verurteilt worden. (Archivbild, 2023)Bild: keystone

Nach dem Scheitern ihrer Hinrichtung ist die US-Amerikanerin Christa Pike am Samstag (Schweizer Zeit) nach Angaben ihrer Anwälte aus dem Spital entlassen worden. Dies berichtete die BBC am frühen Abend.

Die 50-Jährige sei demnach wieder ins Debra K. Johnson Rehabilitation Center, dem Gefängnis, in welchem sie die letzten 30 Jahre verbracht hat, überwiesen worden. «Sie wird im Gefängnis weiterhin medizinisch versorgt, und wir werden ihren Genesungsverlauf weiterhin verfolgen» hiess es weiter. Pikes Zustand ist weiterhin nicht optimal: Sie hat Blutgerinnsel in beiden Armen, wodurch sie diese nicht bewegen kann. Zudem ist sie an einer Lungenentzündung erkrankt.

Ende September sollte die wegen Mordes zum Tode verurteilte Pike per Giftspritze hingerichtet werden, allerdings schlug das Prozedere zweimal fehl – sie überlebte beide Injektionen in kritischem Zustand. Erst Anfang dieser Woche war sie wieder bei Bewusstsein.

Wie es jetzt weitergeht für Christa Pike, ist noch offen. Sie gilt als erste Person, die eine Hinrichtung per Giftspritze überlebt hat. Vergangenen Mittwoch hat ein lokales Gericht eine umfassende Beweissicherung für eine allfällige Untersuchung angeordnet.

1995 hatte die damals 18-Jährige gemeinsam mit ihrem damaligen Freund eine 19 Jahre alte Frau gefoltert und zu Tode geprügelt. 1996 wurde Pike zum Tode verurteilt, seither sass sie bis zu ihrer geplatzten Hinrichtung im September zuerst in Knoxville und dann in Nashville im Gefängnis.

(cpf)

Mehr dazu:

«Wütend und verwirrt»: Christa Pike darf vorerst leben ‒ doch ihre Zukunft ist ungewiss
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