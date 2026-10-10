Die Exekution von Christa Pike in Nashville schlug fehl. Bild: keystone

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Die Mehrheit der Christen in den USA befürwortet die Todesstrafe, obwohl Jesus dagegen war

Die fehlgeschlagene Exekution der Amerikanerin Christa Pike befeuerte die Frage der Todesstrafe in den USA.

Hugo Stamm Folge mir

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Manchmal beschleicht einem das Gefühl, dass sich Gläubige vieler Couleur selbst belügen müssen, wenn sie die religiösen und weltlichen Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche unter einen Hut bringen wollen.

Es hängt vor allem damit zusammen, dass religiöse Dogmen mit ihren übermenschlichen Ansprüchen viele Gläubige im Alltag überfordern. Dies führt oft zu einem seelischen Zwiespalt und zu einem inneren Kampf der weltlichen und spirituellen Kräfte, die sich schlecht in Einklang bringen lassen.

Diskussion um Todesstrafe

Ein klassisches Beispiel für dieses Phänomen zeigt sich bei der aktuellen Kontroverse um die fehlgeschlagene Hinrichtung der zum Tod verurteilten Amerikanerin Christa Pike. Der tragische Fall heizte die Diskussion um die Todesstrafe erneut an.

Die zentrale Frage dabei: Ist es aus ethischen, moralischen und religiösen Gründen vertretbar, die Todesstrafe zu befürworten und die Exekution zu vollziehen?

Zdf-Reportage zur Todesstrafe in den USA. Video: YouTube/ZDFheute Nachrichten

In der westlichen Welt gibt es nur noch ein Land, das die Todesstrafe nicht abgeschafft hat: die USA. Ausgerechnet das Land, das sich gern als die älteste Demokratie preist und sich als christliche Nationen versteht.

60 Prozent befürworten die Todesstrafe

Zu den Befürwortern der Todesstrafe gehören vor allem Christen, wie eine Untersuchung des Pew Research Centers von diesem Jahr zeigt. Die Zahlen sind erschreckend. Rund 60 Prozent der US-Amerikaner befürworten die Todesstrafe.

Dabei sind es vor allem Gläubige, die die Quote nach oben drücken. Die weissen Evangelikalen sind zu 75 Prozent für Hinrichtungen, weisse Protestanten zu 73 Prozent. Bei den Katholiken sind es rund 60 Prozent. Bei den schwarzen Protestanten sind es 50 Prozent.

Den Durchschnitt nach unten drücken Agnostiker und Atheisten, die sich grossmehrheitlich gegen die Todesstrafe aussprechen. Es ist offensichtlich, dass politisch rechte und konservative Kreise, zu denen auch viele fundamentalistische Christen zu zählen sind, die Todesstrafe befürworten.

«Wer Menschenblut vergiesst, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht.»

Das sind erstaunlicherweise jene Kreise, die aus religiösen Gründen Abtreibungen verbieten wollen. Sie kämpfen aus religiösen Gründen für jedes Menschenleben, befürworten aber Hinrichtungen. An vorderster Front die Maga-Bewegung, in der auch viele Gläubige aus Freikirchen aktiv sind.

Die Mehrheit der Gläubigen befürwortet die Todesstrafe

Das Auseinanderklaffen von religiösen und politischen Haltungen und Ansprüchen zeigt sich besonders bei den Katholiken. Obwohl die offizielle Lehre die Todesstrafe als unzulässig einstuft, ist die Mehrheit der Gläubigen anderer Meinung. Sie foutieren sich auch um die Mahnung ihres Papstes Leo XIV.

Dieser sprach sich in einer Videoansprache dezidiert für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe aus, «weil sie einen Angriff auf die Unverletzlichkeit und Würde der Person darstellt». Die Kurie schreibt, dass bei der Exekution ein Verbrechen mit einem anderen Verbrechen bestraft werde.

Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, sagte einmal, zum Rechtsstaat gehöre der Verzicht auf die Todesstrafe. Der Europarat bezeichnete die Exekution sogar als «grausam und barbarisch». Selbst die katholischen Bischöfe Amerikas verstehen die Todesstrafe als eine Gotteslästerung.

Moral und Ethik sind dehnbar

Die Mehrheit der amerikanischen Christen scheint dies nicht zu kümmern. Die Studienteilnehmer wurden gefragt, ob sie die Todesstrafe für moralisch gerechtfertigt halten. Mehr als drei Viertel der weissen Protestanten, egal ob evangelikal oder nicht, bejahten die Frage. Moral und Ethik sind offensichtlich auch im religiösen Kontext dehnbar.

Papst Leo XIV. stellt sich gegen die Todesstrafe. Bild: keystone

Viele christliche Fundamentalisten halten sich lieber an die 2000 Jahre alte Bibel als an die Empfehlungen ihrer Geistlichen. Sie klammern sich vor allem an das Alte Testament, in dem an mehreren Stellen die Todesstrafe gutgeheissen wird.

So steht etwa im 4. Buch Mose, Kapitel 35, Vers 16: «Wer jemand mit einem Eisen schlägt, dass er stirbt, der ist ein Mörder und soll des Todes sterben.» Im 1. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 6 heisst es: «Wer Menschenblut vergiesst, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht.»

«Aug um Aug, Zahn um Zahn»

Das beliebteste Argument steht bei 2. Moses 21-24, wo der bekannte Spruch «Aug um Aug, Zahn um Zahn» zu finden ist. Dabei foutieren sich die christlichen Fundamentalisten darum, dass Jesus diese brutale Rachedoktrin ablehnt. Bei Matthäus 5,38-39 sagt er: «Ihr habt gehört, dass gesagt ist: ‹Auge um Auge, Zahn um Zahn.› Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern: Wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dem biete die andere auch an.»

Es ist bemerkenswert, dass sich die Mehrheit der amerikanischen Christen, die Jesus als ihren Heiland und Erlöser anbeten, lieber ans Alte Testament klammern, als an die Bergpredigt im Neuen Testament. Sie gewichten ihre rechte oder konservative politische Haltung bei der Frage nach der Todesstrafe stärker als ihren Glauben.

Das Beispiel zeigt aber auch, wie widersprüchlich die Bibel ist. Und wie relativ der Glaube. Die Bigotterie geht noch weiter, denn viele Evangelikale und Freikirche bewundern oft Mörder. Der Umstand: Es gibt mehrere Schwerverbrecher, die durch Freikirchen tingeln und ihre Erweckungsgeschichte erzählen.

Erweckungserlebnisse von Mördern

Sogar Mörder erklären, Jesus sei ihnen im Gefängnis erschienen und habe sie ins Licht geführt. Gott habe an ihnen ein Wunder bewirkt. Solche Erzählungen rührt viele Gläubige zu Tränen und zeigt ihnen, dass Gott angeblich allgegenwärtig ist auf der Erde.

Die Gegner der Todesstrafe halten den Gläubigen entgegen, dass Gott alle Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen habe, egal ob Christ, Moslem, Hindu oder Jude. Alle seien Geschöpfe Gottes. Deshalb stehe es Gläubigen nicht zu, die Todesstrafe zu befürworten. Kommt hinzu, dass bei einem Justizirrtum die Hinrichtung zu einer Tötung führt, die die Opfer als ein vom Staat angeordneten Mord empfinden.

Die Mehrheit der amerikanischen Christen pervertieren somit den christlichen Gedanken der Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Das hält sie nicht davon ab, bei den Gottesdiensten Jesus inbrünstig als Erlöser zu feiern. Ob Christa Pike vor weiteren Qualen erlöst wird, steht in den Sternen.

Den Gipfel der Barbarei markiert der «Kriegsminister» Pete Hegseth, ein bekennender Christ, der sich selbst als «Christian Warrior» («Christlicher Krieger») bezeichnet. Er will die Hinrichtung eines Terroristen live im Internet übertragen. Gute Nacht USA.