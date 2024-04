Erdbeben der Stärke 4,8 in New York

In der US-Grossstadt New York kam es am Freitag zu einem Erdbeben. Die Stärke wurde vorläufig mit 4,8 erfasst. Das Zentrum des Bebens ereignete sich in der Nähe vom Bezirk Lebanon im US-Bundesstaat New Jersey gegen 10:23 Uhr (Ortszeit), wie das US-Innenministerium mitteilte. Medienberichten zufolge war das Beben nicht nur rund um New York spürbar, sondern auch in weiteren Städten wie Philadelphia oder Boston.

Wie die «New York Times» berichtet, sollen in der ganzen Stadt Sirenen zu hören gewesen sein. Gemäss der New Yorker Polizei gibt es bislang keine Meldungen über Verletzte oder grössere Schäden.

