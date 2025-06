Hepatitis A breitet sich in Europa zügig aus

Mehrere europäische Länder verzeichnen plötzlich deutlich mehr Hepatitis-A-Fälle.

Melanie Rannow / t-online

Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC schlägt Alarm: In Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei ist die Zahl der Infektionen mit dem Hepatitis-A-Virus (HAV) deutlich gestiegen – allein 2'097 Fälle wurden in diesem Jahr bislang gemeldet.

Bild: KEYSTONE

Hepatitis A: So gefährlich ist die Erkrankung

Hepatitis A ist eine virusbedingte Leberentzündung. Das Virus wird meist durch Kontakt mit verunreinigtem Wasser oder Stuhl übertragen – aber auch durch engen Körperkontakt oder beim Sex. Besonders gefährlich wird die Infektion mit zunehmendem Alter. Ab etwa 40 Jahren steigt das Risiko für schwere Verläufe deutlich.

Wer besonders gefährdet ist

Die aktuellen Daten zeigen: Besonders häufig trifft es Menschen ohne festen Wohnsitz, Drogenkonsumenten und Personen mit unzureichendem Zugang zu sanitären Einrichtungen. Die ECDC betont, dass es sich bei der Verbreitung nicht um mehrere unabhängige Ausbrüche handelt. Vielmehr breitet sich das Virus innerhalb sozial verbundener Gruppen und Regionen aus – über Ländergrenzen hinweg.

In Tschechien wurden bisher 600 Fälle gemeldet, darunter sechs Todesfälle. In der Slowakei sind es 880 Infektionen, in Ungarn 530 und in Österreich 87 – auch dort gab es drei Todesfälle (Stand: 18. Juni 2025).

Hepatitis-Risiko: Was die ECDC empfiehlt

Um die weitere Ausbreitung zu stoppen, fordert die ECDC gezielte Massnahmen: Risikogruppen sollen Zugang zu Impfungen erhalten, und auch die Sanitärversorgung müsse dringend verbessert werden. Öffentliche Aufklärung sei entscheidend, um die Menschen in prekären Lebenssituationen zu erreichen, so ECDC-Experte Ole Heuer.

Für Reisende in Ländern mit erhöhtem Hepatitis-A-Risiko gilt: nur abgefülltes oder abgekochtes Wasser trinken und auf Eiswürfel verzichten. Obst und Gemüse sollten nur geschält oder gekocht verzehrt, rohes Fleisch und Meeresfrüchte gemieden werden. Häufiges Händewaschen mit Seife – besonders vor dem Essen – hilft, eine Ansteckung zu vermeiden. Zusätzlich empfiehlt sich eine Hepatitis-A-Impfung, besonders bei Reisen in Risikogebiete.

