Mehr als 100 Waffen nach New York geschmuggelt – lange Haftstrafe

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Symbolbild. Bild: keystone

Weil er mehr als 100 Waffen nach New York geschmuggelt hat, muss ein Mann aus dem Stadtteil Bronx eine lange Haftstrafe absitzen. Der Verurteilte habe die Waffen aus den Bundesstaaten North und South Carolina nach New York City geschafft, dort die Seriennummern entfernt und die Waffen verkauft, zitierte eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft die New Yorker Polizeichefin Jessica Tisch. Ein Bundesrichter verhängte eine Haftstrafe von 135 Monaten.

New York verlangt für den legalen Erwerb einer Handfeuerwaffe vergleichsweise strenge Erwerbsregeln. In North und South Carolina sind die Voraussetzungen für den Kauf bei lizenzierten Händlern weniger restriktiv.

Der Mann sei zwischen 2023 und 2025 dutzende Male in die beiden Bundesstaaten gereist und habe über Strohmänner die Waffen erworben. Die New Yorker Polizei hat laut Mitteilung bisher 9 der mindestens 115 Waffen ausfindig gemacht. Eine sei bei einem bewaffneten Überfall eingesetzt worden, mit einer anderen sei einem Opfer gedroht worden, hiess es. (sda/dpa)