US-Reporter mit Trump-Handy. Die Trump-Fans müssen sich weiter gedulden. Screenshot: YouTube

Das goldene Trump-Handy ist tatsächlich da – und wirft peinliche Fragen auf

Trump Mobile hat damit begonnen, sein T1 Phone auszuliefern. Vom «Made in the USA»-Versprechen ist nicht viel übrig, und die Flagge zeigt nur elf Streifen. Aber rate mal, was vorinstalliert ist ...

Marcel Horzenek / t-online

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Trump Mobile hat sein Smartphone T1 Phone an Medienvertreter ausgeliefert. Der US-Fernsehsender NBC News erhielt eines der ersten Geräte, die Auslieferung an Vorbesteller laufe parallel. Das Gerät kostet 499 US-Dollar, laut Trump Mobile ein Aktionspreis.

Die Söhne von US-Präsident Donald Trump hatten das T1 Phone im Juni 2025 im Trump Tower vorgestellt und für August desselben Jahres angekündigt. NBC News leistete damals nach eigenen Angaben die geforderte Anzahlung von 100 US-Dollar.

Danach passierte lange Zeit nichts. Auf zahlreiche Anfragen habe das Unternehmen in den Folgemonaten nicht reagiert, so der Sender. Erst nach einem Bericht über die Verzögerung Mitte Mai 2026 sei die Auslieferung angelaufen.

Ein Mittelklasse-Gerät von HTC?

Das Android-Smartphone ist dem Bericht zufolge grösser als ein iPhone 17 und verfügt über 512 Gigabyte internen Speicher. Als Prozessor kommt ein Snapdragon zum Einsatz, als Betriebssystem das von Google entwickelte Android.

Die von Donald Trump gegründete Social-Media-Plattform Truth Social ist tatsächlich als App vorinstalliert.

An der Oberseite des Gehäuses sitzt eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse für kabelgebundene Kopfhörer. Die meisten Hersteller verzichten seit Jahren auf diesen Anschluss.

Branchenfachleute äusserten gegenüber NBC News die Vermutung, beim T1 Phone handle es sich um eine modifizierte Version des in Taiwan gefertigten HTC U24 Pro, das 2024 herauskam und in Deutschland 550 Euro kostete.

Trump Mobile beantwortete dazu keine Fragen.

So berichtet der US-Sender über das Trump-Handy:

«Made in the USA» – von wegen

Die Werbung für das Gerät hat sich seit der Ankündigung gewandelt. Anfangs hiess es, das Handy werde in den USA hergestellt. Diese Aussage wurde inzwischen von der Webseite entfernt und durch den Slogan «American Proud Design» ausgetauscht. Auf der Verpackung findet sich jedoch weiterhin der Hinweis «Proudly Assembled in the USA» – mit Stolz in den USA hergestellt.

Nach den Vorgaben der US-Handelsbehörde FTC darf diese Kennzeichnung bereits dann verwendet werden, wenn die wesentliche Montage in den USA stattfindet; importierte Bauteile seien dabei zulässig.

Eine Anfrage zum genauen Fertigungsablauf liess Trump Mobile laut NBC ebenfalls unbeantwortet.

Elf Streifen auf der Flagge

Peinliche Fragen wirft auch die auf der goldfarbenen Rückseite eingravierte US-Flagge auf. Diese zeigt nur elf statt der eigentlich 13 Streifen. Darunter ist der Schriftzug «Trump Mobile» angebracht. NBC mutmasst, dieser könne die zwei fehlenden Streifen überdecken.

Wer das Trump-Handy in den USA bestellen möchte, muss eine Anzahlung von 100 US-Dollar leisten und sich auf eine Warteliste setzen lassen. Ob Präsident Trump selbst das Mobilgerät nutzt, das seinen Namen trägt, wollte das Weisse Haus laut NBC nicht bestätigen.

Neben dem T1 Phone vertreibt Trump Mobile auch wiederaufbereitete Gebrauchtgeräte von Samsung und Apple.

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