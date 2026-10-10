Die besten Karikaturen und Amerika-Memes der Woche

MAGA sinkt noch tiefer – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.
PS: Diese Woche ist es wirklich harte Kost. Dafür gibt's zwischendurch und zum Schluss «Aufsteller»! ☺️
Putin hatte diese Woche Geburtstag – den Gestank des Kriegsverbrechers wird er nicht los
@billdayart.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 7. Oktober 2026 um 22:02
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Derweil bei unseren westlichen Nachbarn
Journée de mobilisation © Chappatte dans @letemps.ch , Genève 👉 www.chappatte.com/fr/images/de... 👉 www.letemps.ch/chappatte— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 20:19
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Die Blätter fallen – es ist wieder Schwurbler-Hochsaison
@billbramhall.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 00:24
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Was für Amis an Halloween so richtig furchteinflössend ist
@mattdaviescartoon.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 21:48
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Neue Methode, um den Blutdruck zu messen
@christopherweyant1.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 21:49
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Trump ist jede Provokation recht
#iran #trump #LosAngeles #SanDiego #news #treason #whitehouse— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 23:10
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Der rechtsextreme Pöbel will «gefüttert» werden
@dennisgoris.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 23:12
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So geht Widerstand gegen die Normalisierung der AfD
BREAKING: Jüdische Studierende (JSUD) verwehren dem Neonazi & "Landtagsvize" Tillschneider den Zugang in die Synagoge von Halle.— Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 14:01
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Die einzige rote Linie für MAGA-Anhänger
What’s YOUR red line?— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 01:00
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Aus dem Faschismus-Handbuch: Todeskult und menschenverachtende Gewalt
We’re at the streaming executions stage— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 04:37
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Das Mittelalter meldet sich zurück
Medeival Modern— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 16:26
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Diese TV-Übertragung würde jeden Rekord brechen 😵💫
@slyngstad.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 04:25
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Trump hat ein Herz für (mutmassliche) Sexualstraftäter
47. Supports The 7 #trump #Cornell #Cornell7 #GOP #midterms #elections ￼— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 7. Oktober 2026 um 21:17
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Apropos faule Ausreden
@pxmolina.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 7. Oktober 2026 um 03:36
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Ihre Eltern sollten ihnen beibringen, wie man sich benimmt … Ich meine natürlich die Eltern der Mädchen!»
Manchmal bedeutet ‹Nein› ‹Ja› … und ‹nur› bedeutet ‹alles›!
Soweit wir wussten, war es einvernehmlich … und danach wollten wir nichts mehr davon wissen.
Lasst uns nicht ihr ganzes Leben wegen eines jugendlichen Fehlers ruinieren, der schon jemand anderem das Leben ruiniert hat!
Wenn man ein Star ist, lassen sie einen das machen!
Weisst du, ich habe da diese private Insel.»
Was aus jungen Vergewaltigern wird, wenn sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden
We’re seeing what happens when this behavior is allowed to persist.— Benjamin Slyngstad (@slyngstad.bsky.social) 29. September 2026 um 06:03
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BMW zeigt ❤️ für die Demokratie
Das ist ein ganz ganz starkes Zeichen von BMW, die mit einer scheinbar kleinen Geste ein Vielfaches an stabiler Positionierung gegenueber den Demokratie-Feinden zeigen, als der Kanzler!— Sascha Pallenberg (@palle.eurosky.social) 9. Oktober 2026 um 10:53
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Vor den «Midtherms» geht Trump in den Kriechgang
Please, let me enrich myself a bit longer! Midterms are hard, even for billionaires. #Midterms #America #Trump @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 17:38
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Die Republikaner werden es noch bereuen, mit ihm ins Bett gestiegen zu sein
@rmckee.bsky.social) 7. Oktober 2026 um 22:45
Darauf wartet die halbe Welt
@mluckovich.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 22:06
Apropos neue Superschurken
"They don't make supervillains like they used to" a new cartoon by @fionakatauskas.bsky.social See today's cartoon on The Point: https://sbrew.link/R84bjFD8— The Point (@thepointau.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 01:44
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Ihre Entstehungsgeschichten waren früher viel spannender, aber jetzt ist es so: ‹Ein verwöhntes grosses Kind mit einem Talent für Computer und schlechte soziale Kompetenz!›»
Der rechtsextreme Grüss-August will die westliche Zivilisation «retten»
@bagleycartoons.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 21:45
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Wir enden auch heute positiv
It's never too late.— Sophie Labelle (@assignedmale.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 02:14
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Bonus
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(dsc)