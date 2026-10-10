Die besten Karikaturen und Amerika-Memes der Woche

MAGA sinkt noch tiefer – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

PS: Diese Woche ist es wirklich harte Kost. Dafür gibt's zwischendurch und zum Schluss «Aufsteller»! ☺️

Neue Methode, um den Blutdruck zu messen @christopherweyant1.bsky.social



[image or embed] — Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 21:49 «Atmen Sie tief durch und sagen Sie mir, wie viel Ihre Einkäufe diese Woche gekostet haben.»

So geht Widerstand gegen die Normalisierung der AfD BREAKING: Jüdische Studierende (JSUD) verwehren dem Neonazi & "Landtagsvize" Tillschneider den Zugang in die Synagoge von Halle.



[image or embed] — Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 14:01

Die einzige rote Linie für MAGA-Anhänger What’s YOUR red line?



[image or embed] — Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 01:00 «Das macht mich wirklich krank. Ich habe genug von ihm.» – «Die Vorwürfe der Vergewaltigung von Kindern?» – «Benzinpreise!»

«Du kannst nicht aus Versehen so viel Nazi-Scheiss machen.» meme: Reddit

«Das sind doch nur Jungs!»



Ihre Eltern sollten ihnen beibringen, wie man sich benimmt … Ich meine natürlich die Eltern der Mädchen!»



Manchmal bedeutet ‹Nein› ‹Ja› … und ‹nur› bedeutet ‹alles›!



Soweit wir wussten, war es einvernehmlich … und danach wollten wir nichts mehr davon wissen.



Lasst uns nicht ihr ganzes Leben wegen eines jugendlichen Fehlers ruinieren, der schon jemand anderem das Leben ruiniert hat!



Wenn man ein Star ist, lassen sie einen das machen!



Weisst du, ich habe da diese private Insel.»

Was aus jungen Vergewaltigern wird, wenn sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden We’re seeing what happens when this behavior is allowed to persist.



[image or embed] — Benjamin Slyngstad (@slyngstad.bsky.social) 29. September 2026 um 06:03

BMW zeigt ❤️ für die Demokratie Das ist ein ganz ganz starkes Zeichen von BMW, die mit einer scheinbar kleinen Geste ein Vielfaches an stabiler Positionierung gegenueber den Demokratie-Feinden zeigen, als der Kanzler!



[image or embed] — Sascha Pallenberg (@palle.eurosky.social) 9. Oktober 2026 um 10:53

Vor den «Midtherms» geht Trump in den Kriechgang Please, let me enrich myself a bit longer! Midterms are hard, even for billionaires. #Midterms #America #Trump @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social



[image or embed] — Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 17:38

Darauf wartet die halbe Welt



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 22:06 «Ich verdiene den Friedensnobelpreis – mehr Strafzölle – lasst sie Los Angeles und San Diego auslöschen» – Pfeil: Die Demokraten gewinnen die Zwischenwahlen.

Apropos neue Superschurken "They don't make supervillains like they used to" a new cartoon by @fionakatauskas.bsky.social See today's cartoon on The Point: https://sbrew.link/R84bjFD8



[image or embed] — The Point (@thepointau.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 01:44

«Internationaler Superbösewicht-Club



Ihre Entstehungsgeschichten waren früher viel spannender, aber jetzt ist es so: ‹Ein verwöhntes grosses Kind mit einem Talent für Computer und schlechte soziale Kompetenz!›»

«Unabhängig davon, ob Elon Musk die Zwischenwahlen manipuliert oder nicht: Die Tatsache, dass er stolz verkündet hat, 120 Millionen Dollar in die Zwischenwahlen zu stecken, würde in jeder vernünftigen Gesellschaft als Wahlbeeinflussung angesehen werden.» meme: Reddit

meme: Reddit

«Eines Tages wird ein Kind einen roten Hut finden, der in einer Kiste auf dem Dachboden vergraben ist, und fragen: ‹War Opa auch so einer?› Und es wird ganz still im Zimmer werden.»

Bonus

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[image or embed] — 24Hours Ukraine (@24hoursukraine.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 16:30

(dsc)