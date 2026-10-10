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Die besten Karikaturen und Amerika-Memes der Woche

MAGA sinkt noch tiefer – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
10.10.2026, 06:0810.10.2026, 06:08

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

PS: Diese Woche ist es wirklich harte Kost. Dafür gibt's zwischendurch und zum Schluss «Aufsteller»! ☺️

Putin hatte diese Woche Geburtstag – den Gestank des Kriegsverbrechers wird er nicht los

@billdayart.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 7. Oktober 2026 um 22:02

Derweil bei unseren westlichen Nachbarn

Journée de mobilisation © Chappatte dans @letemps.ch , Genève 👉 www.chappatte.com/fr/images/de... 👉 www.letemps.ch/chappatte

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 20:19
«Der Dialog beginnt in Frankreich.»

Die Blätter fallen – es ist wieder Schwurbler-Hochsaison

@billbramhall.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 00:24
«Masern» – Impfgegnerin: «Ah, die Farben des Herbsts»

Was für Amis an Halloween so richtig furchteinflössend ist

@mattdaviescartoon.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 21:48
Gruselige Garten-Dekorationen: Skelett, Wolf, Heizöl-Lastwagen

Neue Methode, um den Blutdruck zu messen

@christopherweyant1.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 21:49
«Atmen Sie tief durch und sagen Sie mir, wie viel Ihre Einkäufe diese Woche gekostet haben.»

Trump ist jede Provokation recht

#iran #trump #LosAngeles #SanDiego #news #treason #whitehouse

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 23:10
«Tod den USA!» – «Startet mit Los Angeles und San Diego.»

Der rechtsextreme Pöbel will «gefüttert» werden

@dennisgoris.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 23:12

So geht Widerstand gegen die Normalisierung der AfD

BREAKING: Jüdische Studierende (JSUD) verwehren dem Neonazi & "Landtagsvize" Tillschneider den Zugang in die Synagoge von Halle.

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— Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 14:01

Die einzige rote Linie für MAGA-Anhänger

What’s YOUR red line?

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 01:00
«Das macht mich wirklich krank. Ich habe genug von ihm.» – «Die Vorwürfe der Vergewaltigung von Kindern?» – «Benzinpreise!»

Aus dem Faschismus-Handbuch: Todeskult und menschenverachtende Gewalt

We’re at the streaming executions stage

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 04:37
«Letzte Wünsche?»

USA Meme (2026)
«Du kannst nicht aus Versehen so viel Nazi-Scheiss machen.»meme: Reddit

Das Mittelalter meldet sich zurück

Medeival Modern

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 16:26
«Sieht so ein goldenes Zeitalter aus?»

Diese TV-Übertragung würde jeden Rekord brechen 😵‍💫

@slyngstad.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 04:25

Trump hat ein Herz für (mutmassliche) Sexualstraftäter

47. Supports The 7 #trump #Cornell #Cornell7 #GOP #midterms #elections ￼

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 7. Oktober 2026 um 21:17
«Machen wir Vergewaltigung wieder grossartig»

@andertoon.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 7. Oktober 2026 um 22:04
«Wie viele offene Stellen gibt es derzeit in meiner Bundesverwaltung?»

Apropos faule Ausreden

@pxmolina.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 7. Oktober 2026 um 03:36
«Das sind doch nur Jungs!»

Ihre Eltern sollten ihnen beibringen, wie man sich benimmt … Ich meine natürlich die Eltern der Mädchen!»

Manchmal bedeutet ‹Nein› ‹Ja› … und ‹nur› bedeutet ‹alles›!

Soweit wir wussten, war es einvernehmlich … und danach wollten wir nichts mehr davon wissen.

Lasst uns nicht ihr ganzes Leben wegen eines jugendlichen Fehlers ruinieren, der schon jemand anderem das Leben ruiniert hat!

Wenn man ein Star ist, lassen sie einen das machen!

Weisst du, ich habe da diese private Insel.»

Was aus jungen Vergewaltigern wird, wenn sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden

We’re seeing what happens when this behavior is allowed to persist.

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— Benjamin Slyngstad (@slyngstad.bsky.social) 29. September 2026 um 06:03

BMW zeigt ❤️ für die Demokratie

Das ist ein ganz ganz starkes Zeichen von BMW, die mit einer scheinbar kleinen Geste ein Vielfaches an stabiler Positionierung gegenueber den Demokratie-Feinden zeigen, als der Kanzler!

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— Sascha Pallenberg (@palle.eurosky.social) 9. Oktober 2026 um 10:53

Vor den «Midtherms» geht Trump in den Kriechgang

Please, let me enrich myself a bit longer! Midterms are hard, even for billionaires. #Midterms #America #Trump @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social

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— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 17:38

Die Republikaner werden es noch bereuen, mit ihm ins Bett gestiegen zu sein



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— Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 7. Oktober 2026 um 22:45

Darauf wartet die halbe Welt



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 22:06
«Ich verdiene den Friedensnobelpreis – mehr Strafzölle – lasst sie Los Angeles und San Diego auslöschen» – Pfeil: Die Demokraten gewinnen die Zwischenwahlen.

Apropos neue Superschurken

"They don't make supervillains like they used to" a new cartoon by @fionakatauskas.bsky.social See today's cartoon on The Point: https://sbrew.link/R84bjFD8

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— The Point (@thepointau.bsky.social) 6. Oktober 2026 um 01:44
«Internationaler Superbösewicht-Club

Ihre Entstehungsgeschichten waren früher viel spannender, aber jetzt ist es so: ‹Ein verwöhntes grosses Kind mit einem Talent für Computer und schlechte soziale Kompetenz!›»

Der rechtsextreme Grüss-August will die westliche Zivilisation «retten»

@bagleycartoons.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 21:45

USA Meme (2026)
«Unabhängig davon, ob Elon Musk die Zwischenwahlen manipuliert oder nicht: Die Tatsache, dass er stolz verkündet hat, 120 Millionen Dollar in die Zwischenwahlen zu stecken, würde in jeder vernünftigen Gesellschaft als Wahlbeeinflussung angesehen werden.»meme: Reddit

USA Meme (2026)
meme: Reddit
«Eines Tages wird ein Kind einen roten Hut finden, der in einer Kiste auf dem Dachboden vergraben ist, und fragen: ‹War Opa auch so einer?› Und es wird ganz still im Zimmer werden.»

Wir enden auch heute positiv

It's never too late.

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— Sophie Labelle (@assignedmale.bsky.social) 8. Oktober 2026 um 02:14

Bonus

Das hast du dir verdient!

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— 24Hours Ukraine (@24hoursukraine.bsky.social) 9. Oktober 2026 um 16:30
Video: YouTube/WeRateDogs

(dsc)

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