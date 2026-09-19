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Trump bezichtigt Russland, Verbündete der Ukraine anzugreifen

Trump bezichtigt Russland, Verbündete der Ukraine seit Jahren anzugreifen

19.09.2026, 07:5819.09.2026, 14:08
President Donald Trump speaks during an event about healthcare in the Oval Office of the White House, Friday Sept. 18, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Donald Trump
Donald Trump wirft Russland vor, seit Kriegsbeginn Verbündete der Ukraine anzugreifen.Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump hat Russland der Angriffe auf Verbündete der Ukraine bezichtigt. «Seit etwa fünf Jahren greifen sie die Verbündeten der Ukraine an», sagte er im Weissen Haus auf eine Reporterfrage nach entsprechenden Sorgen in Polen. «Ich glaube, da sind sich alle einig», sagte Trump weiter.

Polens Ministerpräsident Donald Tusk hatte zuvor mitgeteilt, er rechne für die kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine wie auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen. Das sagte Tusk im polnischen Parlament in Warschau, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.

Nähere Angaben zur Bedrohung durch Russland machte Trump zunächst nicht. Nach dem mutmasslich russischen Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle hatte Trump die Gefahr eines russischen Angriffs auf die Nato noch heruntergespielt. Vor rund zwei Wochen sagte Trump auf die Frage, ob der Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig/Halle einen Angriff darstelle:

«Wir sprechen miteinander, ich kenne ihn sehr gut. Putin plant keinen Angriff auf das Nato-Gebiet.»

Ähnlich hatte sich Trump bereits Ende August geäussert, nachdem CIA-Chef John Ratcliffe überraschend zu Besuch in Moskau war. Das «Wall Street Journal» und das Magazin «Politico» hatten damals berichtet, Ratcliffe habe den Kreml vor einem Angriff auf Nato-Verbündete gewarnt. (sda/dpa)

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ReMoo
19.09.2026 11:22registriert Dezember 2020
Wir sprechen miteinander, ich kenne ihn sehr gut. Putin plant keinen Angriff auf das Nato-Gebiet.» Putin EX KGB weiss genau wie man Menschen manipuliert, Trump wird es nie Verstehen.
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Vinylfeel
19.09.2026 11:08registriert Mai 2023
Gespannt was er in zwei Tagen sagt….
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Oel oil
19.09.2026 10:26registriert Juli 2017
Zu scheinbar versehentlichen Attacken auf beistandsstaaten Staaten kommen. Etwa gleich versehentlich wie die Sprengung des Kachowka Staudamm oder der Luftangriff auf das Maiupol Theater.
Von RuZZland ist keine Aktion versehentlich.
Scheinbar ist nur deren Stärke.
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