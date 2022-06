Der Oberste Gerichtshof beschränkt den Einfluss der Umweltschutzbehörde

Der Oberste Gerichtshof schiebt der Umweltschutzbehörde in den USA den Riegel

Der Oberste Gerichtshof in den USA hat sich dazu entschieden, die Möglichkeiten der Umweltschutzbehörde einzuschränken. So soll diese die Kohlestoffemissionen bestehender Kraftwerke nicht mehr umfassend regulieren, berichtet CNN.

Ein Kohlekraftwerk in Castle Dale, Utah. Bild: keystone

In einem weiteren Entscheid wurden auch die Befugnisse der Behörden in Bezug auf die sogenannte Major-Questions-Doktrin eingeschränkt. Dies wird sich auf die Regierungsautorität in Bereichen der Klimapolitik, des Internets sowie der Sicherheit der Arbeitnehmenden auswirken.

Der Entscheid wurde mit 6 zu 3 Stimmen gefällt. Die drei liberalen Richter waren anderer Meinung. (saw)