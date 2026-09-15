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Trump: Kennedy Center wird umgehend geschlossen

September 15, 2026, Washington, Dc, USA: View of the Kennedy Center in Washington, D.C. on September 14, 2026. Washington USA - ZUMAl312 20260915_znp_l312_002 Copyright: xAndrewxLeydenx
Das Kennedy Center, bennant nach dem früheren demokratischen US-Präsidenten John F. Kennedy.Bild: www.imago-images.de

Trump: Kennedy Center wird umgehend geschlossen

15.09.2026, 21:3415.09.2026, 21:34

Washingtons grösste öffentliche Kultureinrichtung – das Kennedy Center – wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump umgehend geschlossen. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken und dringend nötige Renovierungsarbeiten, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Die Arbeiten könnten jedoch erst stattfinden, wenn ein Berufungsgericht über die geplante Umbenennung entschieden habe.

Das von Trump eingesetzte Gremium war zuvor vor Gericht damit gescheitert, Trump in den Namen der Einrichtung mit aufzunehmen und diesen auch an der Fassade zu ändern. Ein Richter durchkreuzte die Pläne Ende Mai und untersagte zudem eine mutmasslich wegen Renovierungsarbeiten geplante zweijährige Schliessung.

Der Richter begründete den Schritt damit, dass der Kongress dem Kennedy Center einst seinen Namen gegeben habe. Folglich dürfe auch nur das US-Parlament diesen ändern. Dagegen legte das Kennedy Center Berufung ein, über die in der Hauptsache bislang nicht entschieden worden ist.

Gremium wollte andere Namensnennung durchsetzen

Das mit Trump-Vertrauten gespickte Gremium kündigte daraufhin an, eine andere Würdigung an der Fassade anzubringen: «von Donald J. Trump renoviert und restauriert». Doch auch dem schob der Richter am Dienstag einen Riegel vor. Kurz darauf stimmte das Gremium für die Schliessung.

Kultureinrichtung wird zum Zankapfel

In dem Bau des Kennedy Centers am Fluss Potomac im Herzen Washingtons werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Das Haus wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

Im Dezember 2025 war das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt worden, nachdem Trump kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 die Einrichtung unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen «anti-amerikanische Propaganda» in der Kulturwelt angekündigt hatte. Er entliess mehrere Mitglieder des Kuratoriums und übernahm den Vorsitz. Die Umbenennung führte zu grossem Protest. Künstler sagten Auftritte ab. (sda/dpa)

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18 Kommentare
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Stammhalter
15.09.2026 21:49registriert Januar 2026
Was da in den Epstein-Files schlummert, muss wirklich spektakulär sein.
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JBV
15.09.2026 21:43registriert September 2021
Ohhh... ist der kleine Donald mal wieder wütend weil er nicht seinen Willen bekommt?
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Paul M
15.09.2026 21:56registriert Mai 2023
Es wird immer skurriler.... Zuerst will er seinen Namen auf dem Museum, dann muss er wieder weg und schon sagt Trump das Gebäude sei marod und müsse geschlossen werden... weiterer Kommentar erübrigt sich...
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