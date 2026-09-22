Melania Trump soll am Rande der UN-Generalversammlung in New York bei einem Event auftreten. Eine CNN-Reporterin darf dabei sein. Bild: www.imago-images.de

Trotz Trumps Medienverbot: Melania lässt sich von CNN begleiten

CNN bleibt im Weissen Haus ausgesperrt. Doch nun lässt sich ausgerechnet Melania Trump von einer Reporterin des Senders begleiten.

Anna-Lena Janzen / t-online

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Melania Trumps Büro hat dem Sender CNN offenbar eine Pressegenehmigung für ein Ereignis mit der First Lady erteilt – und damit eine bemerkenswerte Ausnahme von einem zuvor verhängten Bann des Senders durch US-Präsident Donald Trump zugelassen.



Donald Trump hatte erst vergangene Woche ein Verbot für mehrere Medien ausgesprochen: Der Nachrichtensender CNN, dass Politikportal «Politico» und MS NOW wurden von der Berichterstattung aus dem Weissen Haus ausgeschlossen. Ihre Reporter verloren ihre Zugänge.

Donald Trump will keine ihm nicht genehmen Medien mehr im Weissen Haus. Bild: keystone

Die Massnahme begründete Trump auf seiner Plattform Truth Social mit angeblichen «Fake News» – also falschen Nachrichten – und dem Vorwurf, die Sender verbreiteten «Fiktion und Lügen», wenn sie über ihn, seine Regierung oder die USA berichteten.



Die drei Medienhäuser haben inzwischen Klage gegen Trump und führende Berater eingereicht – sie bewerten den Bann als direkten Angriff auf die Pressefreiheit nach dem First Amendment, dem ersten Zusatzartikel zur Verfassung. Ein Gericht hat der Regierung aufgetragen, bis Dienstag zu reagieren.

Trotz dieses Verbots erhielt nun die CNN‑Reporterin Betsy Klein eine Akkreditierung für einen Termin mit Melania Trump in New York. Laut «The Independent» bestätigte das Büro der First Lady, dass Klein für die Veranstaltung «Fostering the Future Together» am Dienstag eine Pressegenehmigung bekommen hat.

CNN-Reporterin Betsy Klein darf Melania Trump begleiten. Bild: keystone

Das Event findet am Rande der UN‑Generalversammlung statt und soll laut «USA Today» private Partnerschaften mit Technologieunternehmen hervorheben. Der Programmtitel «Fostering the Future Together» spielt dabei auf ein gemeinsames Fördern und Gestalten der Zukunft im Rahmen dieser Kooperationen an.



CNN: «Kreative » Wege der Berichterstattung

Klein arbeitet als Senior‑Reporterin im Weissen Haus für CNN. In der Vorwoche hatte sie berichtet, dass Secret‑Service‑Beamte ihren Presseausweis bei einem Kontrollpunkt am Weissen Haus nach Inkrafttreten des Medienbanns abgenommen hätten.

Der Chef‑Medienanalyst von CNN, Brian Stelter, sprach in diesem Zusammenhang im Sender von bevorstehenden «kreativen» Wegen der Berichterstattung: Reporter würden versuchen, sich auf anderen Kanälen akkreditieren zu lassen – etwa über das Büro der First Lady. Der Fall Klein könnte genau diese Strategie bestätigen.

Parallel zu der gerichtlichen Auseinandersetzung kündigte ein Verbund von Fernsehsendern im Weissen Haus an, die Live‑Berichterstattung über Trump vorerst auszusetzen. In einer Stellungnahme heisst es, die Öffentlichkeit habe ein «zentrales Interesse» an unabhängiger Information über ihre Regierung. Keine Administration solle Medien aufgrund missliebiger Berichterstattung einschränken. Das Team des US-Präsidenten startete daraufhin einen eigenen Kanal mit dem Namen «Trump TV».