Unter den Opfern der Amoktat sind vier Minderjährige. Bild: keystone

Acht Todesopfer: Gewaltverbrechen erschüttert Montana (USA)

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Bei einem Gewaltverbrechen im Nordwesten der USA sind mehrere Menschen getötet worden. Die örtliche Polizei sprach von acht Todesopfern in einem Wohnhaus im Bundesstaat Montana, darunter vier Minderjährige. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Täter seine Opfer umgebracht, das Haus in Brand gesetzt und sich dann selbst tödliche Schusswunden zugefügt. Hintergrund des Vorfalls sei mutmasslich eine familiäre Auseinandersetzung gewesen.

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Billings, die am Yellowstone River liegt. Nach mehreren Notrufen, während derer Schüsse zu hören waren, fuhren die Einsatzkräfte zu dem brennenden Anwesen. Als sie dort eintrafen, nahmen sie den schwer verletzten Tatverdächtigen laut Polizeiangaben fest und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er schliesslich starb. US-Medienberichte, wonach Täter und Opfer sich kannten oder gar miteinander verwandt waren, bestätigten die Ermittler zunächst nicht.

Die sterblichen Überreste der Opfer müssten noch aus dem abgebrannten Haus geborgen werden, erklärte die Polizei am Dienstag. Wegen der schweren Brandschäden kämen die Einsatzkräfte nur langsam voran. Über weitere Details zu dem Fall wollen die Ermittler in einer Pressekonferenz am Mittwoch informieren. (sda/dpa)

Hilfe für gewaltbetroffene Personen



In allen Kantonen gibt es zudem Beratungsstellen, die Opfer von häuslicher Gewalt weiterhelfen. Alle Angebote findest du



Zuflucht für volljährige Frauen und deren Kinder, die von körperlicher, psychischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, gibt es in diversen Frauenhäusern in der Schweiz. Weitere Informationen findest du hier.



Zuflucht für Männer, die von psychischer oder physischer Gewalt betroffen sind, gibt es in den Einrichtungen von Zwüschehalt. Weitere Informationen findest du hier.



Im Schlupfhuus finden Kinder und Jugendliche Zuflucht und Ansprechpersonen. Weitere Informationen findest du hier.



Zuflucht für minderjährige Mädchen gibt es im Mädchenhaus. Weitere Informationen findest du hier.



Die Dargebotene Hand bietet Gespräche und anonyme Beratungen rund um die Uhr an. 📱142 /



Für Jugendliche gibt es das gleiche Angebot von Pro Juventute. 📱147 /



Die LGBT+-Helpline bietet Hilfe und Unterstützung für queere Menschen. 📱0800 133 133 / Im Notfall direkt bei der Polizei melden: Telefonnummer 117In allen Kantonen gibt es zudem Beratungsstellen, dieweiterhelfen. Alle Angebote findest du hier Zuflucht für volljährige Frauen und deren Kinder, die von, gibt es in diversenin der Schweiz. Weitere Informationen findest duZuflucht für, die von psychischer oder physischer Gewalt betroffen sind, gibt es in den Einrichtungen von. Weitere Informationen findest duImfinden Kinder und Jugendliche Zuflucht und Ansprechpersonen. Weitere Informationen findest duZuflucht fürgibt es im. Weitere Informationen findest duDiebietet Gespräche und anonyme Beratungen rund um die Uhr an. 📱142 / www.143.ch Für Jugendliche gibt es das gleiche Angebot von. 📱147 / www.147.ch Diebietet Hilfe und Unterstützung für queere Menschen. 📱0800 133 133 / www.lgbt-helpline.ch