Reden, Ladys und Raketen: So feierten Bidens Vorgänger ihre Inauguration

Das sind sie, die amerikanischen Präsidenten vor Joe Biden am Tage ihres Amtsantritt. Nicht jeder einzelne der 45, aber sehr viele. Begleitet von Menschenmassen, die vor dem Kapitol ihren Reden lauschten. Von First Ladys, von denen Jacqueline Kennedy die glamouröseste und Hillary Clinton politisch die bisher bedeutendste war, aber auch Eleanor Roosevelt, Betty Ford, Michelle Obama und – auf ihre eigene Art – Melania Trump werden nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Begleitet wurden die Amtseinsetzungen auch von riesigen Paraden, auf denen Kriegsmaschinerie wie Schiffe oder Raketen durch die Strassen gefahren wurden. Die Machtdemonstrationen vor dem Kapitol gingen über in Bälle und Partys – bei Jimmy Carter, Bill Clinton und Barack Obama war die (demokratisch gesinnte) Pop-Prominenz versammelt mit dabei. Hier sind sie: von George Washington über Abraham Lincoln oder Ronald Reagan bis jetzt.

Der erste Tag in Bildern aus vier Jahrhunderten

