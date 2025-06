Video: extern/reuters

Hier spricht Trump zur Nation – und verkündet die Luftschläge gegen den Iran

Die USA haben in der Nacht auf Sonntag Luftschläge gegen den Iran durchgeführt. In einer rund dreimünitigen Ansprache wandte sich Donald Trump an die Nation. Flankiert wurde er dabei durch Vizepräsident J.D. Vance, Aussenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth.

«Vor kurzem hat das US-Militär massive Präzisionsangriffe auf die drei wichtigsten Atomanlagen des iranischen Regimes durchgeführt: Fordo, Natans und Isfahan», sagte der US-Präsident zu Beginn der Ansprache.

Das Ziel sei die Zerstörung der iranischen Nuklearanreichungskapazität und die Beendigung der nuklearen Bedrohung durch den «weltweit grössten staatlichen Sponsor des Terrors».

Trump sprach von einem vollen Erfolg: «Heute Abend kann ich der Welt berichten, dass die Angriffe ein spektakulärer militärischer Erfolg waren. Die wichtigsten iranischen Atomanreicherungsanlagen wurden vollständig und total ausgelöscht.»



Iran müsse jetzt Frieden machen, sonst würden weitere Schläge folgen. Der Iran habe seit Jahren den USA und Israel den Tod gewünscht. «Sie haben unsere Leute umgebracht, ihnen mit Bomben am Strassenrand die Arme und Beine weggesprengt. Das war ihre Spezialität. Wir haben über tausend Menschen verloren, und Hunderttausende im Nahen Osten und auf der ganzen Welt sind als direkte Folge ihres Hasses gestorben.»

Trump lobte das israelische Militär und deren Führung.

«Ich möchte Premierminister Bibi Netanjahu danken und ihm gratulieren. Wir haben als Team gearbeitet.»

Trump sprach in den höchsten Tönen von der US-Armee: «Und vor allem möchte ich den grossartigen amerikanischen Patrioten, die heute Abend diese grossartigen Maschinen geflogen haben, und dem gesamten Militär der Vereinigten Staaten zu einer Operation gratulieren, wie sie die Welt seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat.» Es gebe keine Armee der Welt, die so etwas durchführen könne, wie es heute Nacht passiert sei.



Trump sagte, dass er sich weitere Luftschläge vorbehalte. «Denken Sie daran, dass es noch viele Ziele gibt. Das von heute Nacht war bei weitem das schwierigste und vielleicht auch das tödlichste von allen. Aber wenn nicht bald Frieden einkehrt, werden wir die anderen Ziele mit Präzision, Schnelligkeit und Geschick angreifen. Die meisten von ihnen können in wenigen Minuten ausgeschaltet werden.»

Die Rede schloss er mit folgenden Worten: «Ich möchte nur sagen: Wir lieben dich, Gott, und wir lieben unser grossartiges Militär. Beschütze sie. Gott segne den Nahen Osten. Gott segne Israel, und Gott segne Amerika. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen.»

(cma)