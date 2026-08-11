klar22°
DE | FR
burger
International
USA

US-Bürger Gilman in schlechtem Zustand aus Haft in Russland entlassen

Russia US Ex-Marine Trial 8760709 09.09.2024 Robert Gilman, a 28-year-old former US Marine already serving a prison sentence for attacking a police officer while drunk and now facing new assault charg ...
Robert Gilman sass in Russland im Gefängnis.Bild: www.imago-images.de

Trump: US-Bürger Gilman in schlechtem Zustand aus Haft in Russland entlassen

11.08.2026, 20:0511.08.2026, 20:05

Nach mehr als vier Jahren in russischer Haft ist der US-Amerikaner Robert Gilman nach Angaben von Präsident Donald Trump freigelassen worden. «Nach meinen Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin hat Russland seiner Freilassung aus humanitären Gründen zugestimmt», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er betonte, dass es keinen Gefangenenaustausch gebe und Moskau keine Gegenleistung verlangt habe.

Der frühere US-Soldat Gilman sass seit 2022 in russischer Haft; das US-Aussenministerium sprach von «mehr als vier Jahren».

Trump telefonierte nach eigenen Angaben mit Gilman, der sich für seine Rückkehr in die Vereinigten Staaten «einen guten Cheeseburger» gewünscht habe. Gilman soll demnach noch am Dienstagabend (Ortszeit) auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington landen.

Mysteriöse Vorgeschichte

Gilman hat nach Angaben der gemeinnützigen Foley Foundation beim Marinekorps der Vereinigten Staaten (US Marine Corps) gedient und erkrankte während einer Zugreise durch Russland. Statt medizinische Hilfe zu bekommen, sei er auf eine Polizeiwache gebracht worden. Dort sei er dann mit mehreren Anklagen konfrontiert worden.

Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass war er damals wegen Trunkenheit und aggressiven Verhaltens am Bahnhof Woronesch festgenommen worden und habe auf der Wache einen Mitarbeiter geschlagen. Er wurde demnach erst zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt, die später um ein Jahr verkürzt wurde. Wegen weiterer Vorwürfe von Angriffen gegen Beamte während der Haftzeit wurde die Haftdauer demnach allerdings um mehrere Jahre verlängert. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta
1 / 9
Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta

In Ceuta, einer spanischen Exklave in Nordafrika, herrscht Ausnahmezustand.
quelle: keystone / antonio sempere
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erdbeben in Kolumbien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Ätna hochaktiv – Tausende Urlauber auf Sizilien gestrandet
Auf Sizilien gehört der Ätna gewissermassen zum Pflichtprogramm für jeden Touristen – jetzt sorgt Europas aktivster Vulkan allerdings dafür, dass mancher Urlaub extrem leidet.
Wegen des jüngsten Ausbruchs, der seit Freitag dauert, sitzen auf der italienischen Mittelmeerinsel mehrere Tausend Urlauber fest. Infolge der Aschewolken am Himmel können auf dem Flughafen Catania kaum noch Flugzeuge starten und landen. Mehr als 200 Flüge mussten umgeleitet oder ganz gestrichen werden.
Zur Story