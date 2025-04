Schüsse an US-Uni: Schütze tötet zwei Menschen

Auch US-Präsident Donald Trump äusserte sich bereits zu den Geschehnissen. Während des Besuchs der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni sagte er: «Ich bin umfassend über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Es ist eine Schande, es ist schrecklich … schrecklich, dass so etwas passiert.»

Personen, die sich derzeit nicht auf dem Hauptcampus in Floridas Hauptstadt Tallahassee befinden, sollten sich von diesem fernhalten. Die Uni sagte alle Veranstaltungen am Donnerstag ab.

Die Universität rief die Studenten über ihre Social-Media-Kanäle auf, sich in Sicherheit zu bringen. «Im Bereich des Studentenwerks wurde ein aktiver Schütze gemeldet.» Die Polizei sei vor Ort oder unterwegs, hiess es zunächst. Um 13.04 Uhr Ortszeit (19.04 Uhr schweizer Zeit) teilte die Uni dann mit, die Polizei räume jetzt den Campus: «Die Polizeibeamten verwenden das Codewort ‹Seminole›, um zu bestätigen, dass die Tür sicher geöffnet werden kann.»

Studenten an der Florida State University: Ein Schütze hat auf dem Campus Menschen ins Visier genommen.

Nach Angaben des US-Senders NBC und anderer Medien nahm die Polizei einen Verdächtigen in Gewahrsam. Über seine Identität oder mögliche Motive für die Schüsse war vorerst nichts bekannt.

Der Schütze tötete zwei Menschen, berichtet NBC unter Berufung auf den örtlichen Polizeichef, Jason Trumbower. Bei den Opfern handele es sich nicht um Studierende. Weitere fünf Personen wurden in ein nahegelegenes Spital gebracht. Auch der mutmassliche Schütze werde in einem Spital behandelt.

Am Donnerstagmittag (Ortszeit) sind auf dem Campus der Florida State University Schüsse gefallen. Der Sender NBC News berichtet von einem mutmasslichen Amoklauf. Der mutmassliche Schütze sei festgenommen worden, hiess es später.

An der Florida State University hat ein Schütze Menschen ins Visier genommen. Berichten zufolge ist die Lage noch nicht beendet.

