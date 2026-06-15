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USA: Die unerwartetsten Momente des UFC-Kampfs vor dem Weissen Haus

Video: watson/nina bürge

UFC-Kampf vor dem Weissen Haus – die denkwürdigsten Momente

15.06.2026, 11:3915.06.2026, 11:45

Am Sonntag, dem 14. Juni, kam es in Washington D.C. zum lang angekündigten UFC-Kampf. Am 80. Geburtstag von Donald Trump fanden auf dem Rasen vor dem Weissen Haus Mixed-Martial-Arts-Kämpfe statt.

Tausende Kampfsportinteressierte und Schaulustige versammelten sich um die aufgebaute Bühne und verfolgten die Kämpfe. Dabei kam es neben dem Kampfsport auch zu unerwarteten Szenen in und neben dem Boxring. Schau sie dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Im Ring selbst kämpften 14 Kampfsportler nacheinander und gegeneinander. Der Kampf des Abends und entsprechend der letzte Kampf war der zwischen Ilia Topuria und Justin Gaethje, den Gaethje für sich entscheiden konnte. (nib)

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Der Micha
15.06.2026 12:00registriert Februar 2021
Da diese Perversion jetzt vorbei ist, können wir uns wieder auf die Epstein Files konzentrieren.
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Roli_G
15.06.2026 11:56registriert Januar 2021
Der Boxring im MMA heisst Oktagon. Weil er achteckig ist.

Darum heisst ja auch der Boxring Ring weil er viereckig ist.

Habe ich einen sinnlosen Beitrag geschrieben - ja, das habe ich. Bin aber nicht der einzige ;)
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