Video: watson/nina bürge

UFC-Kampf vor dem Weissen Haus – die denkwürdigsten Momente

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Am Sonntag, dem 14. Juni, kam es in Washington D.C. zum lang angekündigten UFC-Kampf. Am 80. Geburtstag von Donald Trump fanden auf dem Rasen vor dem Weissen Haus Mixed-Martial-Arts-Kämpfe statt.

Tausende Kampfsportinteressierte und Schaulustige versammelten sich um die aufgebaute Bühne und verfolgten die Kämpfe. Dabei kam es neben dem Kampfsport auch zu unerwarteten Szenen in und neben dem Boxring. Schau sie dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Im Ring selbst kämpften 14 Kampfsportler nacheinander und gegeneinander. Der Kampf des Abends und entsprechend der letzte Kampf war der zwischen Ilia Topuria und Justin Gaethje, den Gaethje für sich entscheiden konnte. (nib)