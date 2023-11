«Good Fellas»-Schauspielerin Suzanne Shepherd mit 89 Jahren gestorben

1 / 43

Diese Persönlichkeiten haben uns 2023 schon verlassen

Erinnern wir uns: An die unvergleichliche Tina Turner (im Bild mit Mick Jagger), an die Stilikone Jane Birkin, an die deutsche Lieblings-Ski-Legende Rosi Mittermaier, an den Mode-Futuristen Paco Rabanne, an Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Elvis, an den grossen Harry Belafonte oder an Filmstar Raquel Welch, die Frau im Fellbikini.

quelle: ap / rusty kennedy