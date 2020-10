International

US-Priester mit zwei Frauen beim Sex auf dem Altar erwischt



US-Priester mit zwei Frauen beim Sex auf dem Altar erwischt – nun droht weltliche Strafe

Im Christentum gilt der Altar als einer der heiligsten Orte in der Kirche. Jetzt soll dort ein Priester in den USA Sex mit zwei Frauen gehabt haben. Bei Verurteilung droht dem Trio eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren.

Es klingt wie ein Skript aus einem Pornofilm: Ein 37-jähriger Priester soll mit zwei Frauen im US-Bundesstaat Louisiana Sex in einer Kirche gehabt haben. Aber nicht etwa irgendwo in dem Gotteshaus, sondern auf dem Altar. Er ist einer der heiligsten Orte in jeder Kirche, an dem unter anderem die heilige Messe gefeiert wird.

Der Geistliche Travis C. wurde deshalb bereits am 30. September zusammen mit den beiden Frauen in der Peter-und-Paul-Kirche in Pearl River nordöstlich von New Orleans festgenommen. Das berichtete die US-Seite «Newsweek» in ihrer Online-Ausgabe vom Freitag.

Archbishop Aymond consecrates new altar after Pearl River church sex scandal https://t.co/HvSnbCZWzg — WWL-TV (@WWLTV) October 11, 2020

Dem Trio wird jetzt vorgeworfen, gegen ein Gesetz von Louisiana verstossen zu haben. Das verbietet Sex in der Öffentlichkeit – zu der die Kirche gewissermassen zählt. Die Erzdiözese New Orleans suspendierte den Priester inzwischen. Zudem drohen ihm weitere Sanktionen.

Halbnackter Priester, Frauen in Korsetts

Laut «Newsweek» hatte ein Passant an dem Tag des Vorfalls kurz vor 23 Uhr bemerkt, dass die Lichter der Kirche noch brannten und beschloss, nach dem rechten zu sehen. Als er durch die Fenster schaute, sah er den Geistlichen Travis C. halbnackt mit den Frauen in Korsetts und hochhackigen Stiefeln am Altar. Der Augenzeuge nahm ein Video auf und rief die Polizei.

Alle drei Festgenommenen sind vorläufig wieder auf freiem Fuss. Der Geistliche wurde gegen eine Kaution von 25'000 US-Dollar freigelassen, die Frauen, von denen eine als «Domina» arbeiten soll, zahlten demnach jeweils 7'500 US-Dollar.

Bei Verurteilung wegen Obszönität droht eine Geldstrafe von bis zu 2'500 US-Dollar und Gefängnis von sechs Monaten bis drei Jahren. Der Priester ist seit 2019 in der Pfarrei tätig und zudem Seelsorger einer katholischen High School.

