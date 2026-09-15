klar19°
DE | FR
burger
International
USA

Republikaner Massie will Hegseth des Amtes entheben

Rep. Thomas Massie, R-Ky., smiles as he speaks during an election night watch party after losing the Republican party&#039;s nomination at the Marriott Cincinnati Airport, Tuesday, May 19, 2026, in He ...
Der republikanische US-Kongressabgeordnete Thomas Massie.Bild: keystone

Republikaner Massie will Hegseth des Amtes entheben

15.09.2026, 21:2715.09.2026, 21:28

Der republikanische US-Kongressabgeordnete Thomas Massie hat Verteidigungsminister Pete Hegseth «schwere Verbrechen und Verfehlungen» vorgeworfen und ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn in die Wege geleitet. Der Pentagon-Chef stelle aus seiner Sicht eine «Bedrohung für die Verfassung» dar, sagte der Politiker aus Kentucky bei der Vorstellung seines Vorhabens im Repräsentantenhaus.

Unter anderem bemängelt Massie, dass der Einsatz von US-Streitkräften im Iran-Krieg ohne Autorisierung durch den Kongress erfolgt sei. Hegseth habe in einer Weise gehandelt, die «mit seinen Amtspflichten und der Rechtsstaatlichkeit in eklatantem Widerspruch» stehe.

epaselect epa13207961 US Secretary of Defense Pete Hegseth looks on during a meeting with Austrailian Deputy Prime Minister and Minister of Defense Marles during a meeting at the Pentagon in Arlington ...
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth.Bild: keystone

Antrag kommt für Trump zur Unzeit

Das von Massie – einem bekannten Kritiker von US-Präsident Donald Trump und dessen Politik – angestrebte Amtsenthebungsverfahren ist eher symbolischer Natur: Die Republikaner haben derzeit noch in beiden Parlamentskammern eine knappe Mehrheit, sodass es unwahrscheinlich ist, dass Trumps Partei sich gegen seinen «Kriegsminister» ausspricht.

Dem Nachrichtenportal «Politico» und der Zeitung «The Hill» zufolge muss sich das Repräsentantenhaus aufgrund der Art des Antrages allerdings dennoch mit dem Vorhaben beschäftigen und noch in dieser Woche darüber abstimmen, was für die Republikaner wenige Wochen vor den US-Parlamentswahlen eine heikle Angelegenheit darstellt. Der Iran-Krieg ist in den USA unpopulär und bringt Trump und seine Republikaner vor den Midterms auch wegen der gestiegenen Spritpreise im Land ohnehin in Bedrängnis.

Es ist bereits das zweite Mal binnen eines Jahres, dass gegen Hegseth ein Amtsenthebungsverfahren vorangebracht wird: Mitte April machte sich bereits die demokratische Kongressabgeordnete Yassamin Ansari für ein solches stark. Sie argumentierte, der Republikaner habe «US-Truppen durch die unbefugte Weitergabe geheimer Informationen in grosse Gefahr gebracht, sein Amt missbraucht und sich seines Amtes unwürdig verhalten». (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Emmy-Verleihung
1 / 24
Die besten Bilder der Emmy-Verleihung

Zendaya kommt zu den Emmys wie gewohnt elegant und trägt dabei ein transparentes Glitzerkleid von Prada.
quelle: keystone / jill connelly
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Flug nach Tunis muss Landung wegen Unwetter drei Mal abbrechen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lohner
15.09.2026 21:36registriert August 2025
Das wäre doch mal eine gute Nachricht, wenn dieser unsägliche Kriegsminister des Amtes enthoben würde.
230
Melden
Zum Kommentar
8
Schweiz zählt zu den stabilsten Demokratien der Welt – die USA im freien Fall
Die USA verzeichnen den stärksten demokratischen Rückgang seit 50 Jahren – während die Schweiz laut dem neuen Demokratie-Index von International IDEA zur globalen Spitzengruppe gehört.
Dass das US-Justizministerium eine neue Ballsaal-Erweiterung fürs Weisse Haus im April 2026 mit «nationaler Sicherheit» begründet, zeigt exemplarisch, wie weit die Grenzen zwischen exekutiver Macht und rechtsstaatlicher Kontrolle in den USA bereits verschoben sind.
Zur Story