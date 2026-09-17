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Russischer Drohnenangriff tötet Kapitän im Schwarzen Meer

Russischer Drohnenangriff tötet Kapitän im Schwarzen Meer

17.09.2026, 11:3217.09.2026, 11:32

Bei einem russischen Drohnenangriff im Schwarzen Meer ist nach ukrainischen Angaben der Kapitän eines zivilen Schiffes getötet worden. Der Mitteilung des Transportministeriums zufolge wurden drei weitere Besatzungsmitglieder verletzt.

FILE - Cargo ships anchor at the Black Sea wait to cross the Bosporus strait in Istanbul, Turkey, on Nov. 17, 2022. The United Nations is racing to extend a deal that has allowed for shipments of Ukra ...
Im Schwarzen Meer ist ein ukrainisches Schiff getroffen worden.Bild: keystone

Das Schiff sei unter der Flagge Tansanias gefahren. Der technische Schiffszustand werde derzeit untersucht. Zur Ladung und zum Ziel der Fahrt machte das Ministerium keine Angaben.

Anfang Juli begannen die ukrainischen Drohnentruppen mit gezielten Angriffen auf Frachter und Tanker, die russisch kontrollierte Häfen im Schwarzen und Asowschen Meer ansteuern. Mehr als 280 Schiffe sollen inzwischen zumindest beschädigt sein.

Das russische Militär intensivierte im Gegenzug seine Attacken auf Schiffe, die ukrainische Schwarzmeerhäfen anlaufen. Der Schiffsverkehr – und damit der ukrainische Export und Import – kam auf diesem Weg weitgehend zum Erliegen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion. (sda/dpa)

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