Messerattacke an Schule in Zagreb: Siebenjährige getötet, fünf weitere Menschen verletzt

Bei einer Messerattacke an einer Grundschule in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist ein siebenjähriges Mädchen laut der Polizei getötet worden.

Der tragische Vorfall trug sich am Freitagvormittag an einer Schule im Viertel Precko in Zagreb zu. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Berichte, wonach er tot sei, bestätigte die Polizei nicht. Fünf weitere Schüler und eine Lehrkraft seien verletzt worden, hiess es in der Mitteilung.

Einsatzkräfte in der Nähe des Tatorts. Bild: keystone

Gesundheitsministerin Irena Hristic gab sein Alter mit 18 Jahren an, in Medienberichten hiess es, er sei 19 Jahre alt. Lokale Medien veröffentlichten Videoaufnahmen, die in Panik aus der Schule rennende Kinder zeigten. Weitere Einzelheiten, etwa zum Zustand der Opfer oder zum Tatmotiv, lagen zunächst nicht vor. (AP/dpa/aargauerzeitung.ch)