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Überschwemmungen legen Millionenstadt Bangkok lahm

Video: watson/nina bürge

Überschwemmungen legen Millionenstadt Bangkok lahm

Starkregen und Überschwemmungen haben die thailändische Hauptstadt Bangkok weitgehend lahmgelegt.
26.09.2026, 13:4426.09.2026, 14:29
KEYPIX - epa13264029 Residents wade through floodwater as vehicles remain submerged along Phetchaburi Road in Bangkok, Thailand, 26 September 2026. All 50 districts in Bangkok have been declared flood ...
Die thailändische Hauptstadt steht teils unter Wasser.Bild: keystone

Alle 50 Bezirke des Grossraums seien zum Katastrophengebiet erklärt worden, berichten thailändische Medien. Innerhalb von 48 Stunden seien rund 30 Zentimeter Regen gefallen.

Video: watson/nina bürge

Behörden hätten Tempel und Schulen in der Hauptstadt zu Notunterkünften umfunktioniert, berichtet der Sender Thai PBS. In vielen Teilen der Stadt kam der Strassenverkehr zum Erliegen. Bis einschliesslich Sonntag wird mit weiteren starken Regenfällen gerechnet.

Beschäftigte im öffentlichen Dienst seien angewiesen worden, am Montag und Dienstag von zu Hause aus zu arbeiten, berichtet Thai PBS. Auch die Schulen blieben geschlossen, berichtet die Zeitung «Khaosod». (sda/dpa)

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