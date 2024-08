Demonstranten stürmen Regierungspalast in Bangladesch – Premierministerin geflohen

Der Regierungspalast in Dhaka, Bangladesch.

Die autokratisch regierende Regierungschefin soll unter anderem laut einem auf Kreise gestützten Bericht der Tageszeitung «Prothom Alo» in einem Hubschrauber nach Indien geflohen sein. Demonstranten hatten ihre Residenz in Dhaka gestürmt.

Nach heftigen Zusammenstössen bei Protesten in Bangladesch ist Premierministerin Sheikh Hasina nach Armeeangaben zurückgetreten. Eine Übergangsregierung werde übernehmen, erklärte Armeechef Waker-Uz-Zaman.

