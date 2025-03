«Ich hoffe, er wird nicht der Hampelmann von Rösti und Keller-Sutter»

Am Mittwoch wählte die Bundesversammlung den Nachfolger von Viola Amherd. Die Wahl fiel auf Martin Pfister. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran schweigt lange auf die Frage, ob sie zufrieden mit dem Ausgang der Wahl ist. Für sie ist es eine Hochrisiko-Sache. Die Nationalrätin findet klare Worte gegen Martin Pfister.

Flugverkehr in Genf nach Panne wieder eröffnet

Eine Computerpanne mit ungeklärter Ursache hat am Dienstag während zwei Stunden den Betrieb am Genfer Flughafen teilweise lahmgelegt. Nur Flüge, die auf dem Weg zum Flughafen Genf waren, konnten in dieser Zeit abgefertigt werden. Die Starts wurden annulliert.