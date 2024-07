Studentenproteste in Bangladesch: Internet zum Teil wieder zugänglich

Ausgangssperre in Bangladesch – mehr als 100 Tote bei Studentenprotesten

Sie hatten kritisiert, dass die zuvor geplante Verteilung vor allem Anhänger der regierenden Awami-Liga der Premierministerin begünstigt hätte. Unter Hasina, die seit 2009 regiert, erlebte das arme, mehrheitlich muslimische Bangladesch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Zuletzt machte die hohe Inflation den Menschen aber zu schaffen. In dem Land mit mehr als 170 Millionen Einwohnern herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. (sda/dpa/lyn)

Örtliche Medien berichteten dagegen von mehr als 200 Toten. Mehr als die Hälfte von ihnen seien demnach junge Menschen gewesen, auch Kinder. Bei einer Kabinettssitzung unter Leitung von Premierministerin Sheikh Hasina sei beschlossen worden, den Opfern am Dienstag zu gedenken, meldete der private Rundfunksender ATN News.

Tagelang hatten Studierende gegen die Wiedereinführung einer bis 2018 geltenden Quotenregelung für gut bezahlte Jobs im Öffentlichen Dienst demonstriert. Bei den heftigen Protesten mit Gewalt auf den Strassen kamen mindestens 147 Menschen ums Leben, wie die Regierung am Sonntag mitteilte. Innenminister Asaduzzaman Khan sprach unter anderem von getöteten Studenten und Polizisten.

Nach Tagen tödlicher Zusammenstösse zwischen Demonstranten und der Polizei in Bangladesch hat sich die Lage in dem südasiatischen Land ein Stück weit entspannt. Der Zugang zum mobilen Internet ist Beobachtern zufolge seit Sonntagnachmittag teilweise wieder hergestellt.

Ein Demonstant sucht Deckung hinter einem Holzverschlag in Dhaka in Bangladesh.

Ein Demonstant sucht Deckung hinter einem Holzverschlag in Dhaka in Bangladesh. Bild: keystone

Wegen einer heftigen Hitzewelle bleiben im Iran am Sonntag laut Staatsmedien die Banken sowie die meisten staatlichen Einrichtungen geschlossen. Notfall- und Hilfsorganisationen sind von der landesweiten Schliessung ausgenommen.

«Banken und andere öffentliche Einrichtungen werden am Sonntag geschlossen bleiben, um die Gesundheit der Menschen zu schützen und Energie zu sparen», hiess es am Samstag in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna verbreiteten Erklärung der Regierung.