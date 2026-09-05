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Wasserhose fegt Sonnenschirme vom Strand

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Am Freitag hat eine Wasserhose vor Scilla den Strand erreicht und für einen Schreckmoment an der kalabrischen Küste gesorgt.

Sie schleuderte Sonnenschirme, Liegen und weitere Gegenstände durch die Luft. Das Unwetter hatte sich zunächst über dem Meer vor der Küste gebildet und war anschliessend rasch in Richtung Strand gezogen.

Die wenigen Badegäste mussten sich in Sicherheit bringen und den betroffenen Bereich verlassen. Kurz darauf verlor die Wasserhose an Kraft und löste sich auf. Nach bisherigen Angaben wurde niemand verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Strand von Marina Grande in Scilla an der kalabrischen Küste gegenüber der Strasse von Messina. (emk)

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