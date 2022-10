Video: watson/lucas zollinger

Wie Iron Man – Briten demonstrieren Jetpacks im Hafen von New York

Ende September fand das Atlantic Future Forum (AFF) in New York statt. Anlässlich des anglo-amerikanischen Gipfeltreffens zu militärischen, politischen und strategischen Beziehungen schickte Grossbritannien sein mächtigstes Schiff, den Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth an die Ostküste der USA. Die Briten nutzten die Gelegenheit und demonstrierten einen Jetpack-Prototyp im New Yorker Hafenbecken.

Video: watson/lucas zollinger

Das Jetpack ist vom Luftfahrtunternehmen Gravity Industries. Dieses forscht bereits seit Jahren daran herum. Das aktuelle gerät befindet sich nach wie vor im Versuchsstadium und hat rund 1000 PS. Mit diesen erreicht es während zehn Minuten Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde.

Luftfahrt revolutionieren

Gegenüber dem britischen Newsportal «The Express» sagte der Erfinder und leitende Testpilot Richard Browning: «Das Team und ich setzen die Vision um, Gravity zu einem Luftfahrttechnikunternehmen von Weltrang zu machen, die Grenzen der menschlichen Luftfahrt zu überwinden und eine neue Generation dazu zu inspirieren, die Frage zu stellen: Was wäre, wenn …?». Browning hatte zuvor selbst bei den Royal Marines gedient.

Aus einer Pressemitteilung geht hervor, dass das Jetpack entwickelt worden sei, «um einen extrem schnellen Zugang zu jedem Teil des Zielschiffs zu ermöglichen oder sich selbst zu exfiltrieren.» (lzo)

Weitere aktuelle Videos:

Kanye West zeigt Adidas-Bossen einen Porno – das ist der Grund Video: watson/sal

Video der ukrainischen Spezialkräfte zeigt unglaubliche Präzision der neuen Waffen Video: watson/lucas zollinger