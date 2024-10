Auf Florida zurasender Hurrikan «Milton» auf Stärke 4 hochgestuft

Es sei zu erwarten, dass «Milton» in den kommenden Tagen diese Stärke, die zweithöchste auf der Hurrikan-Skala, beibehalten werde , teilte das NHC weiter mit. Den Vorhersagen zufolge wird «Milton» zunächst über die mexikanische Halbinsel Yucatan hinwegfegen und dann am Mittwoch an der Westküste Floridas auf Land treffen.

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und Israels darauffolgendem Vergeltungsschlag ist die Welt eine andere. Was der Krieg für die Menschen vor Ort bedeutet.

In den frühen Morgenstunden des jüdischen Feiertags Simchat Tora am 7. Oktober startet die Hamas einen Terrorangriff auf Israel, der zu einem der tödlichsten Angriffe auf Juden seit Jahrzehnten werden sollte. Allein im Laufe der ersten Stunden feuern sie 3000 Raketen ab, dringen aus dem Gazastreifen in Israel ein und verüben brutale Massaker. Am «Supernova»-Festival ermorden sie hunderte junge Menschen – wer zu flüchten versucht, wird erschossen.