Australier laut Gericht nicht Bitcoin-Gründer «Satoshi Nakamoto»

Zur Identität der Person oder der Personen gab es immer wieder Spekulationen. 2016 hatte Wright erklärt, er sei «Satoshi Nakamoto» und wollte die Behauptung etwa mit dem Krypto-Schlüssel des Erfinders untermauern. Doch bald meldeten Experten Zweifel an. Der Richter in Grossbritannien hielt nun fest, dass sich hinter dem Pseudonym nicht Wright verbirgt. Ein schriftliches Urteil soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Ein australischer Unternehmer ist nach Einschätzung eines britischen Gerichts nicht der unter dem Pseudonym «Satoshi Nakamoto» agierende Gründer der Kryptowährung Bitcoin. Das sagte ein Richter des High Court in London am Donnerstag, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Der Unternehmer Craig Wright hatte behauptet, er sei «Satoshi». Dafür war er von der Crypto Open Patent Alliance (Copa) verklagt worden.

Volkswagen macht unterm Strich mehr Gewinn

Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr auch unter dem Strich mehr Gewinn gemacht und dabei von Verbesserungen im Tagesgeschäft profitiert. Das Ergebnis nach Steuern zog von 15,8 Milliarden Euro im Vorjahr auf 17,9 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das ist ein Plus von rund 13 Prozent.