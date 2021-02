«Le Monde» und «New York Times» streiten über Zensur – wer gewinnt den Kampf?

Frauen der Geschichte

Kinder­se­gen im Schlachtengetümmel – Napoleons Schweizer Amazone

Wie Regula Engel-Egli (1761–1853) ihren Mann auf die Schlachtfelder Napoleons begleitet, 21 Kinder zur Welt bringt und sie fast alle überlebt.

Regula Engel-Eglis Vater stammt aus Zürich. Sein Elternhaus verlässt er früh, um sich bei der preussischen Armee zu verpflichten, in der er 25 Jahre lang dient und den Rang eines Offiziers in der königlichen Garde erlangt. In Berlin lernt er seine künftige Ehefrau kennen, eine Näherin mit Wurzeln in Zürich, mit der er ausserdem verwandt ist. Im Mai 1757 kämpft er in der Schlacht von Kolin, in der Preussen Österreich unterliegt. Er wird schwer verletzt. Mehr oder weniger genesen und der …