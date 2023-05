Schon wieder! In den USA geht die nächste Bank unter

Es ist die zweitgrösste Bankenpleite in der Geschichte des Landes: Die Bankenkrise in den USA ist noch nicht vorbei, die nächste Bank kollabiert.

Niklaus Vontobel / ch media

Wochenlang wankte sie, die Behörden versuchten sie noch zu retten, doch jetzt ist sie gefallen. Die First Republic wird von den Behörden geschlossen und verkauft an die grösste US-Bank, JP Morgan Chase, mitsamt all ihren Kundeneinlagen von 93.5 Milliarden Dollar.

Die Ereignisse ähneln jenen in der Schweiz um die Rettung der Credit Suisse, wo Bund und UBS die Risiken unter sich aufteilten. In den USA hat die Behörde zur Sicherung der Kundeneinlagen, die Federal Deposit Insurance Corporation, die First Republic für kurze Zeit übernommen, um so die Verluste mit JP Morgan teilen zu können. Die Behörde schätzt die Verluste aktuell auf 13 Milliarden Dollar.

First Republic hat grosse Verluste in den Büchern stehen, die es noch nicht ausweisen musste. Sie hatte viel tiefverzinste Papiere in den Büchern stehen, die durch die Zinswende massiv an Wert verloren haben. In der Folge setzte ein Bank-Run ein, bei dem die Bank im ersten Quartal 2023 um die 100 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen verloren hat.

Die Spezialität der First Republic, die ihr nun zum Verhängnis geworden ist, waren supergünstige Jumbo-Hypotheken, mit denen die Bank reiche Kunden anlocken und behalten wollte. Nach der Zinswende brach der Wert dieser Hypotheken ein. Mit tiefverzinsten und nicht genügend abgesicherten Staatsanleihen hatte sich schon die Silicon Valley Bank (SVB) verspekuliert. Ein Bank-Run hatte die SVB schliesslich zu Fall gebracht.

First Republic ist damit die zweitgrösste Bankenpleite in der Geschichte der USA. Die grösste ist nach wie vor das Scheitern von Washington Mutual im Jahr 2008, als Folge der damaligen globalen Finanzkrise. Dahinter kommen die SVB und die Signature Bank, die beide im März untergingen. Damit erlitten die USA nun drei ihrer grössten vier Bankenpleiten in den letzten zwei Monaten.

Welle von Mergern

Möglicherweise kommt es zu einer Welle von Zusammenschlüssen, wie der «Economist» schreibt. In den USA hat es deutlich mehr Banken, gemessen an der Bevölkerung, als in der EU. Wenn diese kleinen und mittleren Banken nun höhere Zinsen bieten müssen, damit ihnen die Kundschaft nicht davonrennt, geraten ihre Gewinne unter Druck.

Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank dürfte es zudem schärfere Regeln für sie geben, was nochmals Kosten verursacht. Viele Banken könnten darum ihr Heil in Mergern suchen. Oder sie werden von den Behörden zwangsfusioniert. (aargauerzeitung.ch)