Bis zu 800'000 Franken Erlös: Notiz von Charles Darwin wird versteigert

Das New Yorker Auktionshaus Sotheby's versteigert ab dem 25. November ein «extrem seltenes» Manuskript aus der Feder von Charles Darwin. Bei der Niederschrift handelt es sich um einen Auszug aus Darwins Hauptwerk «Über die Entstehung der Arten» von 1859, das als entscheidender Grundstein für die heutige Evolutionsbiologie gilt, wie Sotheby's am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.

Picdump #7 – Another Mittwoch, another Picdump

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Frage an den Survival-Experten: Was tun, wenn geplündert wird während des Blackouts?

Giorgia Meloni hat die Amtsgeschäfte übernommen

Wechsel im Palazzo Chigi: Italiens neue Regierungschefin Giorgia Meloni hat die Amtsgeschäfte in Rom übernommen. Nach ihrer Vereidigung am Samstag bei Staatschef Sergio Mattarella folgte am Sonntagvormittag die traditionelle Übergabe der Glocke im Regierungssitz durch den nunmehr Ex-Ministerpräsidenten Mario Draghi an seine Nachfolgerin.