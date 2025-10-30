bedeckt10°
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Microsoft steigert Umsatz und Gewinn erneut kräftig

Microsoft steigert Umsatz und Gewinn erneut kräftig

Microsoft bleibt dank einer weiterhin hohen Nachfrage nach Produkten rund um künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste auf rasantem Wachstumskurs.
30.10.2025, 04:1230.10.2025, 04:12

Von Juli bis Ende September stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 77,7 Milliarden Dollar.

epa12488691 Microsoft signage at their corporate offices in Mountain View, California, USA, 28 October 2025. Microsoft is scheduled to release their earnings report at the end of the closing bell on 2 ...
Microsoft wächst angetrieben durch den KI-Boom weiter.Bild: keystone

Unter dem Strich legte der Gewinn mit knapp 28 Milliarden Dollar um rund zwölf Prozent zu. Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie des Unternehmens gab nachbörslich in einer ersten Reaktion um bis zu fast fünf Prozent nach. Rund eine halbe Stunde nach der Mitteilung reduzierte das Papier das Minus auf zwei Prozent.

Microsoft gehört gemeinsam mit Apple nach Nvidia zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Apple und Microsoft kommen derzeit auf einen Börsenwert von rund vier Billionen Dollar und haben damit aktuell einen Rückstand von rund einer Billion auf Nvidia, den Hauptprofiteur des KI-Booms an den Finanzmärkten.

Der Chiphersteller übersprang am Mittwoch als erstes Unternehmen die Schwelle von fünf Billionen Dollar bei der Marktkapitalisierung. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
4
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
5
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
3
Wo gibt es halbwegs gute Sandwiches hierzulande?
4
Zürich und Freiburg wollen definitiv keine Kinder aus Gaza aufnehmen
5
Mitte-Partei stellt sich hinter EU-Verträge – und lässt eine wichtige Frage offen
Meistgeteilt
1
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
2
Unbekannte wildern Luchsweibchen im Kanton Freiburg – Untersuchung eingeleitet
3
Trump kündigt per sofort Atomwaffentests an +++ Fed senkt Leitzins erneut
4
Jaquez trifft bei VfB-Sieg im Pokal +++ Schärs erstes Tor in dieser Saison
5
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
Wechsel bei der UBS: Nun rückt die Ermotti-Nachfolge näher – der Schweizer Pass ist Trumpf
Vizepräsident Lukas Gähwiler tritt bei der Grossbank ab. Dahinter steckt ein grösserer Plan.
Die Meldung hat am Freitag einige Beobachter überrascht, nicht aber UBS-Insider. Interessant ist sie vor allem, weil sie in einem grösseren Zusammenhang steht, doch dazu später mehr.
Zur Story